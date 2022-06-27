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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.06.2022 09:43
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 17.05.2022
Genel Kurul Tarihi 17.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20 Gaziosmanpaşa/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) ve 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu(URF)'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'nin genel kurulun onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
10 - 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine96. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.06.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2021 yılı Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
17.06.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 24.06.2022 tarihinde tescil edilmiş 10606 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039328


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Tam 6.575 6.674 -188,00  
Yarım 3.228 3.264 -92,00  
Çeyrek 1.617 1.632 -46,00  
Gümüş.Ons 21,48 21,51 0,35  
Gümüş Gr. 11,55 11,57 0,07  
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