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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

17.08.2020 15:29
GÜNCEL HABERLER



***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
CUMHURİYET VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar

Açıklama ekinde yer alan Gelir Tablosu Şirketimizin 2020-2. Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin eki olarak hazırlanmıştır. SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869373


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Altın Gr. 470 470 10,21  
Cumhuriyet 3.131 3.179 6,00  
Tam 3.121 3.200 66,49  
Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
Gümüş.Ons 27,41 27,44 0,98  
Gümüş Gr. 6,51 6,51 0,25  
B. Petrol 45,26 45,26 0,46  
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