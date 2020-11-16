***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 30.09.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteCumhuriyet Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi16/11/2020AçıklamalarEk'te yer alan Gelir Tablosu Şirketimizin 2020-3.Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin eki olarak hazırlanmış olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888670BIST