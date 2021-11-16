***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2021 12:10
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Cumhuriyet Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977991
BIST
12:581.713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
12:5810,1885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1307
|Açılış
|: 10,1830
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
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10,2165
En Düşük
10,0421
12:5811,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1487
|Açılış
|: 11,5600
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|Önceki Kapanış
|: 11,4500
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11,6239
En Düşük
11,4245
12:58613,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 11,07
|Açılış
|: 613,76
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|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
614,67
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler12:56
|ELITE
|19,72
|91.579.329
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|TDGYO
|7,45
|32.325.356
|% 9,88
|
|IHAAS
|4,47
|30.590.257
|% 9,83
|
|OYLUM
|8,11
|8.546.440
|% -7,42
|
|PENTA
|164,20
|20.267.116
|% -6,60
|
|ARASE
|99,30
|31.452.250
|% -4,89
|
|HEDEF
|3,42
|15.904.267
|% -4,74
|
|NUGYO
|10,41
|6.616.875
|% -4,67
|
|GARAN
|12,35
|1.954.553.423
|% 6,19
|
|AKBNK
|7,27
|1.720.488.471
|% 4,30
|
|YKBNK
|3,47
|1.635.379.353
|% 2,36
|
|PETKM
|7,93
|1.325.559.924
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,07
|967.629.313
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,47
|1.635.379.353
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,19
|326.174.250
|% -4,03
|
|AKBNK
|7,27
|1.720.488.471
|% 4,30
|
|PETKM
|7,93
|1.325.559.924
|% 0,00
|
|GARAN
|12,35
|1.954.553.423
|% 6,19
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1832
|10,1888
|% 1,30
|
|Euro
|11,5727
|11,5818
|% 1,27
|
|Sterlin
|13,6800
|13,7486
|% 1,74
|
|Frank
|10,9473
|11,0132
|% 1,13
|
|Riyal
|2,7080
|2,7216
|% 1,27
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|10,47
|
|Altın Gr.
|613
|613
|10,72
|
|Cumhuriyet
|4.052
|4.113
|86,00
|
|Tam
|4.035
|4.136
|88,72
|
|Yarım
|1.950
|2.001
|42,92
|
|Çeyrek
|978
|1.000
|21,46
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,24
|8,25
|0,13
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|0,36
|