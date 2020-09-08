***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAkbük ( Aydın) Kanalizasyon İnşaatı İşiİhaleyi Açan Tarafİller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Kordinasyon Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYoktur.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarYoktur.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın PayıYoktur.İhaleye Teklif Verme Tarihi13/07/2017İhalenin Sonuçlandığı Tarih02/11/2017İhale Sonucuİhale Bedeli23.636.388,21 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım23.636.388,21 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)% 118,68 (31.12.2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)AçıklamalarYayla Enerji Üretim Turz. Ve İnş. Tic. A.Ş. olarak yüklenimimiz altında yapımı devam eden Akbük (AYDIN) Kanalizasyon İnşaatında İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü'nün 02.09.2020 tarih ve 73649 sayılı oluru gereği toplam 239 gün süre uzatımı ile işin revize bitim tarihi 11.09.2021 olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873867BIST