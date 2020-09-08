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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

08.09.2020 09:00
GÜNCEL HABERLER



***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Akbük ( Aydın) Kanalizasyon İnşaatı İşi
İhaleyi Açan Taraf
İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Kordinasyon Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur.
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/07/2017
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
02/11/2017
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
23.636.388,21 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
23.636.388,21 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
% 118,68 (31.12.2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)
Açıklamalar

   Yayla Enerji Üretim Turz. Ve İnş. Tic. A.Ş. olarak yüklenimimiz altında yapımı devam eden  Akbük (AYDIN) Kanalizasyon İnşaatında İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü'nün 02.09.2020 tarih ve 73649 sayılı oluru gereği toplam 239 gün süre uzatımı ile işin revize bitim tarihi 11.09.2021 olarak belirlenmiştir.  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873867


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ARTI 3,41 407.966 % 10,00  
VKFYO 9,25 9.294.108 % 9,99  
YONGA 46,04 184.022 % 9,99  
MERIT 49,78 993.609 % 9,99  
KLGYO 7,05 41.131.433 % 9,98  
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Riyal 1,9841 1,9941 % 0,18  
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10:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.930 1,45  
Altın Gr. 464 464 1,65  
Cumhuriyet 3.072 3.118 -8,00  
Tam 3.060 3.136 -3,83  
Yarım 1.479 1.517 -1,85  
Çeyrek 742 758 -0,93  
Gümüş.Ons 26,93 26,97 0,09  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,04  
B. Petrol 41,89 41,89 -0,13  
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