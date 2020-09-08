***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
08.09.2020 09:00
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Akbük ( Aydın) Kanalizasyon İnşaatı İşi
İhaleyi Açan Taraf
İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Kordinasyon Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur.
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/07/2017
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
02/11/2017
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
23.636.388,21 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
23.636.388,21 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
% 118,68 (31.12.2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)
Açıklamalar
Yayla Enerji Üretim Turz. Ve İnş. Tic. A.Ş. olarak yüklenimimiz altında yapımı devam eden Akbük (AYDIN) Kanalizasyon İnşaatında İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü'nün 02.09.2020 tarih ve 73649 sayılı oluru gereği toplam 239 gün süre uzatımı ile işin revize bitim tarihi 11.09.2021 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873867
BIST
10:141.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.101
10:147,4684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4694
En Düşük
7,4364
10:148,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8257
En Düşük
8,7918
10:14463,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,16
|Açılış
|: 463,48
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,41
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler10:14
|ARTI
|3,41
|407.966
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|9.294.108
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|184.022
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|993.609
|% 9,99
|
|KLGYO
|7,05
|41.131.433
|% 9,98
|
|DOBUR
|27,00
|11.421
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|5.544
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|1.996.213
|% -9,99
|
|BURVA
|54,60
|403.494
|% -9,98
|
|CRDFA
|5,83
|3.291.047
|% -9,89
|
|GSRAY
|4,27
|146.730.037
|% 7,83
|
|FENER
|44,12
|105.778.415
|% 8,35
|
|TSPOR
|6,26
|77.512.364
|% 5,74
|
|BJKAS
|3,88
|65.645.933
|% 6,01
|
|THYAO
|10,82
|56.670.843
|% 0,56
|
|GSRAY
|4,27
|146.730.037
|% 7,83
|
|BJKAS
|3,88
|65.645.933
|% 6,01
|
|EKGYO
|1,84
|31.584.440
|% 1,10
|
|YGYO
|0,94
|14.905.609
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,91
|14.088.704
|% -1,09
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4656
|7,4684
|% 0,19
|
|Euro
|8,8152
|8,8204
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,7782
|9,8273
|% -0,03
|
|Frank
|8,0980
|8,1468
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9841
|1,9941
|% 0,18
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|1,45
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,13
|
Seans Raporu
10:14
daha fazla
-
10:27PRKAB
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 323, 756 adet işlem
-
10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SODA, SISE
-
10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, PGSUS, EREGL
-
10:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 91 artarak (% 0.39 ) 1, 011
-
10:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, TKURU, UZERB, MMCAS, GOODY, COSMO, SUMAS, MERIT, YONGA, ARTI