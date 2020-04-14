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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.04.2020 18:35
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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 14.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.05.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAYL00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, YAYLA, TREYAYL00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAYL00022 0 0
B Grubu, YAYLA, TREYAYL00014 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2020 tarih 2020/06 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında,
1. 2019 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 1.803.108 TL net dönem karı, V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablolarımızda 145.356,18 TL dönem zararı mevcuttur.
2. TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablolarımızda yer alan 1.803.108 TL net dönem karının bünyede düzenlenen solo finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine,
3. V.U.K hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda yer alan 145.356,18 TL net dönem zararının (vergi sonrası zarar) ise dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarında kayıt edilmesine,
4. Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan hesaplamalara göre kar dağıtımı yapılmamasının 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine konulmak sureti ile genel kurula önerilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 49.875.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 250.287,2
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.803.108 -145.356,18
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 1.803.108 -145.356,18
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -23.580.694 -26.265.148,4
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 14.04.2020 tarih 2020/06 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında,
1. 2019 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 1.803.108 TL net dönem karı, V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablolarımızda 145.356,18 TL dönem zararı mevcuttur.
2. TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablolarımızda yer alan 1.803.108 TL net dönem karının bünyede düzenlenen solo finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine,
3. V.U.K hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda yer alan 145.356,18 TL net dönem zararının (vergi sonrası zarar) ise dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarında kayıt edilmesine,
4. Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan hesaplamalara göre kar dağıtımı yapılmamasının 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine konulmak sureti ile genel kurula önerilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837902


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