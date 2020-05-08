***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.05.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAYL00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, YAYLA, TREYAYL00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAYL00022 0 0B Grubu, YAYLA, TREYAYL00014 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 08.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUYAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 49.875.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 250.287,2Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.803.108 -145.356,184. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 1.803.108 -145.356,186. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -23.580.694 -26.265.148,47. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 08.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843677BIST