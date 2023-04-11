***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.04.2023 14:10
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 28.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.04.2023
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru, Bakanlığın 11.04.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084470031 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, ilgili yazı Bakanlık'dan bugün teslim alınmıştır. Bakanlık yazısı ve onaylanmış esas sözleşme tadil metni ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136234
BIST
16:125.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,65
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:1219,2918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:1221,0619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1317
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:121.238,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.237,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler16:10
|BRSAN
|105,60
|121.948.720
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.943.835
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.449.403
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.144.809
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|37.512.748
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,14
|115.671.786
|% -9,22
|
|HEDEF
|24,24
|76.562.589
|% -7,69
|
|LIDER
|124,70
|111.732.221
|% -7,63
|
|VANGD
|6,93
|10.876.032
|% -7,48
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|GESAN
|84,15
|3.589.105.557
|% 2,94
|
|THYAO
|132,70
|3.569.555.370
|% -0,60
|
|KOZAL
|22,28
|2.636.695.759
|% 0,91
|
|EREGL
|36,00
|2.623.558.753
|% 0,33
|
|OYAKC
|35,14
|2.270.809.381
|% 2,15
|
|EKGYO
|7,26
|1.776.685.712
|% -0,41
|
|YKBNK
|10,04
|1.305.933.106
|% 0,70
|
|KOZAL
|22,28
|2.636.695.759
|% 0,91
|
|ZOREN
|5,16
|515.882.250
|% 5,74
|
|ISCTR
|12,08
|1.178.713.880
|% 0,17
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2833
|19,2919
|% 0,12
|
|Euro
|21,0592
|21,0731
|% 0,68
|
|Sterlin
|23,8962
|24,0160
|% 0,43
|
|Frank
|21,2247
|21,3525
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1256
|5,1513
|% 0,09
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|7,30
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|5,86
|
|Cumhuriyet
|8.474
|8.602
|24,00
|
|Tam
|8.523
|8.578
|-1,00
|
|Yarım
|4.163
|4.197
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.099
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,47
|0,05
|
|B. Petrol
|83,96
|83,96
|-0,22
|
Seans Raporu
16:10
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Yüzde -3.55 oranında düşüşle 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 203, 737 adet işlem
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Yüzde 4.76 oranında artışla 32.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 927, 608 adet işlem
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16:22ALCAR
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