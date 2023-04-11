***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Ticaret Bakanlığı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 28.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.04.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.04.2023Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru, Bakanlığın 11.04.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084470031 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, ilgili yazı Bakanlık'dan bugün teslim alınmıştır. Bakanlık yazısı ve onaylanmış esas sözleşme tadil metni ekte verilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136234BIST