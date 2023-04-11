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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.04.2023 14:10
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bild


***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 28.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.04.2023

Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru, Bakanlığın 11.04.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084470031 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, ilgili yazı Bakanlık'dan bugün teslim alınmıştır. Bakanlık yazısı ve onaylanmış esas sözleşme tadil metni ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136234


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