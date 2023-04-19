***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi Tadilinin Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 28.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.04.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 19.04.2023Ek Açıklamalar17.04.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündeminin 10 maddesi ile kabul edilen Kayıtlı Sermaye Tavanın süresinin uzatılmasını içeren Esas Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. madde tadili Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 19.04.2023 tarihinde tescil edilmiş, 19.04.2023 tarihli 10815 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140041BIST