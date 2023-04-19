***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2023 14:44
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi Tadilinin Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 28.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 19.04.2023
Ek Açıklamalar
17.04.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündeminin 10 maddesi ile kabul edilen Kayıtlı Sermaye Tavanın süresinin uzatılmasını içeren Esas Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. madde tadili Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 19.04.2023 tarihinde tescil edilmiş, 19.04.2023 tarihli 10815 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140041
BIST
15:085.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,06
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
4.975
15:0819,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
15:0821,2968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0187
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
15:081.229,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -21,35
|Açılış
|: 1.229,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler15:08
|KOPOL
|39,40
|729.565.560
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|986.962.370
|% 9,96
|
|VKING
|35,98
|3.406.838
|% 9,76
|
|DZGYO
|3,68
|117.364.802
|% 8,55
|
|IPEKE
|33,16
|342.946.915
|% 7,04
|
|IMASM
|51,45
|261.363.199
|% -9,97
|
|AKMGY
|81,35
|13.243.384
|% -8,22
|
|DIRIT
|7,00
|542.563
|% -5,66
|
|ONCSM
|90,85
|47.262.944
|% -5,46
|
|SMART
|8,08
|43.332.813
|% -5,16
|
|KOZAL
|24,26
|3.321.442.674
|% 2,80
|
|THYAO
|134,20
|1.585.267.225
|% -1,47
|
|KOZAA
|48,22
|1.373.047.414
|% 3,65
|
|GSRAY
|9,74
|995.689.018
|% 4,73
|
|CVKMD
|168,90
|986.962.370
|% 9,96
|
|KOZAL
|24,26
|3.321.442.674
|% 2,80
|
|GSRAY
|9,74
|995.689.018
|% 4,73
|
|EKGYO
|6,69
|461.110.816
|% -0,30
|
|YKBNK
|10,18
|472.543.894
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,87
|528.045.737
|% -1,17
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3965
|19,4017
|% 0,00
|
|Euro
|21,2672
|21,2968
|% 0,09
|
|Sterlin
|23,9934
|24,1138
|% -0,16
|
|Frank
|21,4894
|21,6188
|% -0,30
|
|Riyal
|5,1581
|5,1839
|% 0,03
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|-32,10
|
|Altın Gr.
|1.229
|1.229
|-21,81
|
|Cumhuriyet
|8.892
|9.027
|61,00
|
|Tam
|8.920
|9.076
|26,00
|
|Yarım
|4.356
|4.444
|13,00
|
|Çeyrek
|2.178
|2.228
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,43
|-0,29
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-1,71
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23BURVA
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 36.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 125, 042 adet işlem
-
15:21SMART
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 280, 728 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 05 kaybederek (% -0.29 ) 5, 521
-
15:20XU100
Endeks 5, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 23, 568.00 milyon TL de
-
15:19BURVA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 36.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 117, 389 adet işlem