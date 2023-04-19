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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2023 14:44
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bild


***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi Tadilinin Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 28.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 19.04.2023

Ek Açıklamalar
17.04.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündeminin 10 maddesi ile kabul edilen Kayıtlı Sermaye Tavanın süresinin uzatılmasını içeren Esas Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. madde tadili Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 19.04.2023 tarihinde tescil edilmiş, 19.04.2023 tarihli 10815 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140041


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