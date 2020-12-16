***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
16.12.2020 16:38
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Ham Toprak
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara İli, Ayaş İlçesi, Gökler Mahallesi,Tomsu Mevkii, I28-b03-c-2, I pafta, 103 ada, 29 parsel (Yüzölçümü:171.803,29 m² üzerinde 1/33 hisse:5.206,16m2)
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/12/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
150.000
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,09
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,30
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,13
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,35
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,07
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,75
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16/12/2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklık faaliyetlerine olumsuz etkisi yoktur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
73.400 TL Kar (VUK'na göre) / 72.000 TL Kar (SPK'ya göre)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme faaliyetlerinde değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
İsmail YILDIZLI
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
En son değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
20.02.2020 / OZL-018
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Rm Ritim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
78.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporundaki değerden daha yüksek bir bedelle satış yapılmıştır.
Açıklamalar
15.12.2020 tarihli Yönetim kurulu kararı gereğince ilgili gayrimenkulün satışına karar verilmiş olup satış işlemi tamamlanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893448
BIST