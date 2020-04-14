***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında Aday Gösterme Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 08.05.2020 tarihinde yapacağı 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Abbas İnceayan ve Sn. Murat Doğan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837907BIST