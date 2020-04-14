***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2020 18:50
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında Aday Gösterme Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 08.05.2020 tarihinde yapacağı 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Abbas İnceayan ve Sn. Murat Doğan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837907
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0487
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1064
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4898
En Düşük
7,3720
18:05380,64
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 7,65
|Açılış
|: 380,64
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5849
|8,6280
|% 1,74
|
|Frank
|7,0681
|7,1107
|% 1,46
|
|Riyal
|1,8081
|1,8171
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|23,12
|
|Altın Gr.
|380
|381
|7,60
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.494
|50,60
|
|Tam
|2.501
|2.567
|52,10
|
|Yarım
|1.217
|1.249
|25,30
|
|Çeyrek
|610
|625
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,79
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,10
|
|B. Petrol
|29,41
|29,41
|-2,33
|
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