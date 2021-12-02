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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2021 14:46
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   T.C.İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yüklenimimiz altında bulunan Akbük(Aydın) Kanalizasyon İnşaatında gerçekleşme oranı %114'e geldiğimiz yapım işinin İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün 18.10.2021 tarih ve 94343 sayılı makam oluru ile işe ait sözleşmenin 27/1.maddesi ile sözleşme eki Yapım İşleri Şartnamesi 47/9. Maddesinde yer alan hükümler gereğince tasfiye edilmesi uygun görülmüştür.
İşe ait tasfiye geçici kabulü işlemleri İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Şirketimiz yetkilisinin katılımlarıyla 08-09 Aralık 2021 tarihlerinde mahallinde yapılacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980654


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