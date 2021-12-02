***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2021 14:46
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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T.C.İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yüklenimimiz altında bulunan Akbük(Aydın) Kanalizasyon İnşaatında gerçekleşme oranı %114'e geldiğimiz yapım işinin İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün 18.10.2021 tarih ve 94343 sayılı makam oluru ile işe ait sözleşmenin 27/1.maddesi ile sözleşme eki Yapım İşleri Şartnamesi 47/9. Maddesinde yer alan hükümler gereğince tasfiye edilmesi uygun görülmüştür.
İşe ait tasfiye geçici kabulü işlemleri İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Şirketimiz yetkilisinin katılımlarıyla 08-09 Aralık 2021 tarihlerinde mahallinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980654
BIST
15:481.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 31,34
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:4813,7472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0839
|Açılış
|: 13,7200
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|Önceki Kapanış
|: 13,4300
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13,8913
En Düşük
13,4047
15:4815,5571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0483
|Açılış
|: 15,5100
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|Önceki Kapanış
|: 15,2200
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15,6980
En Düşük
15,1555
15:48783,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,29
|Açılış
|: 783,14
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|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:48
|MAKTK
|3,74
|48.930.769
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|35.151.073
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.788.898
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|184.526.933
|% -9,92
|
|THYAO
|18,72
|2.878.322.177
|% 2,58
|
|GARAN
|11,74
|1.271.516.862
|% 0,77
|
|KRDMD
|9,39
|1.164.708.602
|% 0,43
|
|KOZAL
|134,60
|998.880.954
|% 4,42
|
|SISE
|13,33
|971.485.511
|% 0,08
|
|TSKB
|1,60
|503.593.780
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,21
|248.353.837
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,46
|630.498.806
|% 1,76
|
|THYAO
|18,72
|2.878.322.177
|% 2,58
|
|ODAS
|1,59
|228.429.966
|% 3,25
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7425
|13,7472
|% 0,61
|
|Euro
|15,5045
|15,5571
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,1821
|18,2733
|% 0,12
|
|Frank
|14,8865
|14,9762
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6521
|3,6704
|% 0,34
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,34
|
|Altın Gr.
|783
|783
|4,05
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.144
|5.279
|96,07
|
|Yarım
|2.486
|2.553
|46,47
|
|Çeyrek
|1.247
|1.277
|23,24
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|71,66
|71,66
|1,99
|
Seans Raporu
15:48
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16:04RYSAS
Yüzde 5.94 oranında artışla 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 915, 539 adet işlem
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16:02XU030
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16:02XU100
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16:01OZGYO
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