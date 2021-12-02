***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C.İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yüklenimimiz altında bulunan Akbük(Aydın) Kanalizasyon İnşaatında gerçekleşme oranı %114'e geldiğimiz yapım işinin İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün 18.10.2021 tarih ve 94343 sayılı makam oluru ile işe ait sözleşmenin 27/1.maddesi ile sözleşme eki Yapım İşleri Şartnamesi 47/9. Maddesinde yer alan hükümler gereğince tasfiye edilmesi uygun görülmüştür.İşe ait tasfiye geçici kabulü işlemleri İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Şirketimiz yetkilisinin katılımlarıyla 08-09 Aralık 2021 tarihlerinde mahallinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980654BIST