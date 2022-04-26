***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.04.2022 tarihli yapmış olduğu Maddi Duran Varlık Satışı konulu KAP açıklamasında belirttiğimiz Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından elde edilen satış bedelinin 5.091.297,18 TL tutarındaki kısmı, 22.04.2022 tarihinde Vakıfbank bünyesindeki rotatif kredi borcundan düşülmüştür. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024001BIST