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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.06.2022 18:11
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Şirket ortağımız ve Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mehmet YAYLA'nın ortağı olduğu YYL Turizm Ticaret A.Ş.'ne ait Bodrum/ Muğla İlinde bulunan Manastır Hotel &  Suit İşletmesinde patenti Şirketimize ait olan "Magna Hotels" markasının  - Magna Manastır Hotel –    adıyla,  aşağıdaki idari ve mali şartlar altında kullanılması talep edilmiş olup, 
-          Magna Hotels markasının imajına ve hizmet kalitesine uygun işletme anlayışıyla,
-          Yıllık cirodan %1,5 pay alma karşılığında sair detayları taraflar arasında yapılacak olan sözleşmede düzenlemek üzere Yönetim Kurulumuz tarafından 20.06.2022 tarihinde oy birliği ile kabul edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038310


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VKING 5,85 3.046.322 % 9,96  
MAKIM 11,70 3.285.419 % 9,96  
ULUSE 184,30 40.707.934 % 9,96  
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Cumhuriyet 6.824 6.927 17,00  
Tam 6.784 6.898 -6,00  
Yarım 3.331 3.374 -3,00  
Çeyrek 1.668 1.686 -2,00  
Gümüş.Ons 21,73 21,75 0,16  
Gümüş Gr. 12,10 12,12 0,08  
B. Petrol 115 115 0,65  
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