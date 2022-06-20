***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortağımız ve Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mehmet YAYLA'nın ortağı olduğu YYL Turizm Ticaret A.Ş.'ne ait Bodrum/ Muğla İlinde bulunan Manastır Hotel & Suit İşletmesinde patenti Şirketimize ait olan "Magna Hotels" markasının - Magna Manastır Hotel – adıyla, aşağıdaki idari ve mali şartlar altında kullanılması talep edilmiş olup,- Magna Hotels markasının imajına ve hizmet kalitesine uygun işletme anlayışıyla,- Yıllık cirodan %1,5 pay alma karşılığında sair detayları taraflar arasında yapılacak olan sözleşmede düzenlemek üzere Yönetim Kurulumuz tarafından 20.06.2022 tarihinde oy birliği ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038310BIST