***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11.10.2022 tarihli 2022/14 karar numaralı Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. maddesi gereğince Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi görev yapmakta olan Serdar ÖZDEMİR'in 12.09.2022 taraihinde görevinden ayrılması sebebiyle yerine Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Demirhan ERÇIKTI'nın 12.10.2022 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071223BIST