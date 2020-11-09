***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.11.2020 19:25
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliğinin 33.Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı neticesinde elde edilen fonun hangi amaçla kullanıldığına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887345
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 39,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
18:058,0977
En Yüksek
|Değişim
|: -4,95%
|| -0,4216
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
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8,5274
En Düşük
8,0021
18:059,5947
En Yüksek
|Değişim
|: -5,25%
|| -0,5317
|Açılış
|: 9,7100
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|Önceki Kapanış
|: 10,1400
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10,0521
En Düşük
9,5092
18:05485,33
En Yüksek
|Değişim
|: -9,25%
|| -49,50
|Açılış
|: 485,33
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
483,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,51
|126.494.379
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.363.956
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|20.275.981
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|155.286.032
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|334.807.371
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|1.247.537
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,90
|364.501
|% -10,00
|
|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 6,40
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|KRDMD
|3,48
|988.065.470
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0904
|8,0977
|% -4,95
|
|Euro
|9,5607
|9,5947
|% -5,25
|
|Sterlin
|10,6080
|10,6612
|% -5,04
|
|Frank
|8,8293
|8,8825
|% -6,35
|
|Riyal
|2,1514
|2,1622
|% -5,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-88,16
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-49,50
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-1,65
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,76
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|3,03
|
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