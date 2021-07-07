***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHÜSEYİN YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 11.12.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı/Müdür/Ortak 16.96 A - B Bağımsız Üye Değil -MEHMET YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 11.12.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan/ BaşkanYardımcısı/Müdür/Ortak 5.04 A - B Bağımsız Üye Değil -AHMET YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.06.2017 İcrada Görevli Değil - Müdür/Ortak 5.01 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiABBAS İNCEAYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı 15.04.2013 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıMURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 08.04.2019 İcrada Görevli Değil - - 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947696BIST