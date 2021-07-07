***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2021 15:28
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 11.12.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı/Müdür/Ortak 16.96 A - B Bağımsız Üye Değil -
MEHMET YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 11.12.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan/ BaşkanYardımcısı/Müdür/Ortak 5.04 A - B Bağımsız Üye Değil -
AHMET YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.06.2017 İcrada Görevli Değil - Müdür/Ortak 5.01 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
ABBAS İNCEAYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı 15.04.2013 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
MURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 08.04.2019 İcrada Görevli Değil - - 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947696
BIST
16:271.392
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|: 1.385
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|: 0,19%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:25
|TUREX
|10,52
|19.783.344
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.198.765
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|31.005.129
|% 9,57
|
|TUCLK
|13,96
|69.459.608
|% 8,30
|
|PRKAB
|12,73
|29.812.540
|% 8,25
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|999.420.418
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,13
|609.340.679
|% 3,03
|
|THYAO
|13,95
|531.122.935
|% 0,50
|
|AKBNK
|5,36
|514.906.293
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|499.799.478
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|499.799.478
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|172.442.567
|% -6,02
|
|GARAN
|8,75
|999.420.418
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,36
|514.906.293
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,13
|609.340.679
|% 3,03
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|4,76
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.334
|3.384
|-6,00
|
|Tam
|3.321
|3.403
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.646
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,31
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,53
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Seans Raporu
16:25
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16:38PRKAB
Yüzde 8.42 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 963 adet işlem
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16:37PRKAB
Yüzde 8.33 oranında artışla 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 423, 820 adet işlem
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16:36IDGYO
Yüzde 9.71 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 520, 609 adet işlem
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16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SAHOL, AKBNK
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16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, FROTO, YKBNK