***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.05.2022 18:12
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN YAYLA 11.12.2012 Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı/Müdür/Ortak 16.75 A - B -
MEHMET YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 11.12.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan/ BaşkanYardımcısı/Müdür/Ortak 5.04 A - B Bağımsız Üye Değil -
AHMET YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.06.2017 İcrada Görevli Değil - Müdür/Ortak 5.01 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
ABBAS İNCEAYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı 15.04.2013 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
MURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 08.04.2019 İcrada Görevli Değil - - 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028509
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,46
|Açılış
|: 2.478
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|Önceki Kapanış
|: 2.466
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2.495
En Düşük
2.478
18:0515,2433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1583
|Açılış
|: 15,3280
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|Önceki Kapanış
|: 15,1350
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15,2694
En Düşük
15,0772
18:0516,0933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1522
|Açılış
|: 16,1500
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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16,1765
En Düşük
15,9282
18:05905,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,07
|Açılış
|: 905,34
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|Önceki Kapanış
|: 899,27
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914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|13,99
|84.324.999
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|71.317.220
|% 9,97
|
|UFUK
|45,88
|3.281.190
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.969.442
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.431.645
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.368.365
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|67.025.021
|% -9,99
|
|ETILR
|9,11
|48.369.268
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.340.282
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,14
|32.853.481
|% -7,36
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 4,05
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% -0,24
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 3,28
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 5,24
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2277
|15,2362
|% 1,00
|
|Euro
|16,0642
|16,0819
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,7067
|18,8005
|% 0,88
|
|Frank
|15,2649
|15,3569
|% 0,97
|
|Riyal
|4,0522
|4,0725
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-8,54
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,43
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,61
|0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
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17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
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17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
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17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD