***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı – Hüseyin YAYLAYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Mehmet YAYLAYönetim Kurulu Üyesi, – Ahmet YAYLADenetimden Sorumlu KomiteBaşkan – Abbas İNCEAYANÜye – Murat DOĞANRiskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan – Abbas İNCEAYANÜye – Ahmet YAYLAKurumsal Yönetim KomitesiBaşkan – Murat DOĞANÜyeler – Ahmet YAYLA, Damla MERMEROĞLU (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1) sayılı ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzca, Yönetim Kurulu bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu iki komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843685BIST