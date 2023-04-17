***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.04.2023 16:49
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı – Hüseyin YAYLA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Mehmet YAYLA
Yönetim Kurulu Üyesi, – Ahmet YAYLA
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan – Abbas İNCEAYAN
Üye – Murat DOĞAN
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan – Abbas İNCEAYAN
Üye – Ahmet YAYLA
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan – Murat DOĞAN
Üyeler – Ahmet YAYLA
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1) sayılı ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzca, Yönetim Kurulu bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu iki komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139287
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