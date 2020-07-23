***YBTAS* *BTCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
23.07.2020 16:55
***YBTAS******BTCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BTCIM, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BTCIM 1 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E ÖZDEN SENGÜLDÜREN 138.378,048
YBTAS 2 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SÜLEYMAN KOCA 8,000
YBTAS 3 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SÜLEYMAN KOCA 14,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861410
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0047
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9522
En Düşük
7,9032
18:05416,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,14
|Açılış
|: 416,34
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,60
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|UFUK
|8,26
|667.961
|% 9,99
|
|GEDZA
|13,22
|9.082.256
|% 9,98
|
|QNBFL
|111,70
|8.912.543
|% 9,94
|
|QNBFB
|55,35
|24.411.448
|% 9,93
|
|BERA
|8,97
|69.582.806
|% 9,93
|
|IDEAS
|4,01
|620.990
|% -3,14
|
|ARDYZ
|32,48
|58.070.861
|% -2,87
|
|YKSLN
|12,30
|31.998.202
|% -2,07
|
|CASA
|22,56
|16.027
|% -1,31
|
|BAYRK
|6,89
|3.511.884
|% -1,29
|
|ARDYZ
|32,48
|58.070.861
|% -2,87
|
|CEOEM
|4,40
|7.557.342
|% 0,00
|
|BAYRK
|6,89
|3.511.884
|% -1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6964
|8,7400
|% -0,04
|
|Frank
|7,3591
|7,4035
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8199
|1,8291
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|22,31
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.704
|2.727
|29,70
|
|Tam
|2.785
|2.799
|30,40
|
|Yarım
|1.352
|1.369
|14,90
|
|Çeyrek
|678
|685
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,03
|5,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|-0,40
|
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