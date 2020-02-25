***YBTAS* *BUCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
25.02.2020 16:44
***YBTAS******BUCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BUCIM, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada sat Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BUCIM 1 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E ALI DINIZ 2.444,436
BUCIM 2 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E CEM DINIZ 2.444,436
BUCIM 3 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E ERTAN DINIZ 4.888,872
YBTAS 4 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E MÜKREMIN ERGÜL 1,200
YBTAS 5 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E MÜKREMIN ERGÜL 3,280
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821468
BIST
17:42114.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 78,54
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:426,1307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:426,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:42325,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,12
|Açılış
|: 325,06
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|228.969.619
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.275.928
|% 19,91
|
|ALCAR
|64,00
|24.365.515
|% 15,73
|
|BURCE
|7,07
|3.744.728
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.107.514
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TURGG
|49,48
|4.956.611
|% -6,47
|
|JANTS
|60,65
|9.470.758
|% -6,40
|
|THYAO
|13,62
|3.193.728.836
|% -1,73
|
|ASELS
|29,22
|1.350.428.000
|% 2,10
|
|KARSN
|2,00
|645.818.019
|% 7,53
|
|KRDMD
|2,83
|633.806.583
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|435.713.994
|% 0,92
|
|KARSN
|2,00
|645.818.019
|% 7,53
|
|THYAO
|13,62
|3.193.728.836
|% -1,73
|
|KRDMD
|2,83
|633.806.583
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|254.430.454
|% 4,84
|
|ODAS
|2,20
|435.713.994
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9293
|7,9691
|% 0,63
|
|Frank
|6,2404
|6,2780
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6276
|1,6357
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-8,02
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,41
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,61
|3,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,32
|