***YBTAS* *MARKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
22.06.2021 16:26
***YBTAS******MARKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler MARKA, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
MARKA 1 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E FATİH ÖZDEMİR 13.621,000
YBTAS 2 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ZAFER BAYRAKTAR 0,600
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943569
BIST
17:321.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,37
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
17:328,6460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
17:3210,3433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0092
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
17:32498,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,57
|Açılış
|: 498,34
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,35
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.814.371
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.123.090
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.925.462
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.075.930
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,82
|44.073.630
|% -6,13
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,56
|1.070.984.805
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,10
|1.057.749.289
|% -2,33
|
|GARAN
|8,25
|1.022.789.854
|% -0,84
|
|KOZAL
|123,00
|744.054.174
|% 1,32
|
|HALKB
|5,25
|672.777.063
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,10
|1.057.749.289
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,18
|287.046.599
|% -0,91
|
|HALKB
|5,25
|672.777.063
|% -0,38
|
|GARAN
|8,25
|1.022.789.854
|% -0,84
|
|THYAO
|14,56
|1.070.984.805
|% -1,36
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6407
|8,6460
|% -0,05
|
|Euro
|10,3361
|10,3433
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,0485
|12,1089
|% 0,16
|
|Frank
|9,3863
|9,4428
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2961
|2,3076
|% -0,16
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|14,17
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.340
|1,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,08
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|0,92
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:45XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 12, 549.00 milyon TL de
-
17:42ESCOM
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 324, 954 adet işlem
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EKGYO, KRDMD
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 51 kaybederek (% -0.60 ) 1, 240
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, RTALB, OZBAL, KENT, YESIL, CEOEM, GLRYH, VAKFN, DAGHL, RAYSG