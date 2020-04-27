***YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
27.04.2020 16:50
***YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
YBTAS 1 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SABRI GAYYUR 0,560
YBTAS 2 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SABRI GAYYUR 0,932
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840365
BIST
17:10100.796
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 2.036,76
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
17:106,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
17:107,5705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0366
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
17:10383,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,99
|Açılış
|: 383,69
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|24,20
|20.184.675
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.389.200
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,15
|156.547.853
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.853.277
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,63
|234.359
|% -6,46
|
|THYAO
|10,71
|1.191.345.698
|% 4,28
|
|GARAN
|8,31
|1.027.153.959
|% 2,34
|
|ECILC
|5,09
|838.124.103
|% 5,60
|
|ASELS
|27,28
|744.134.126
|% 2,25
|
|SOKM
|12,17
|466.939.126
|% 4,11
|
|ECILC
|5,09
|838.124.103
|% 5,60
|
|GARAN
|8,31
|1.027.153.959
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,09
|247.224.010
|% 3,98
|
|IHLGM
|1,07
|120.851.822
|% 1,90
|
|THYAO
|10,71
|1.191.345.698
|% 4,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6455
|8,6889
|% 0,84
|
|Frank
|7,1338
|7,1768
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-17,66
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.526
|-11,50
|
|Tam
|2.533
|2.588
|-15,70
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|-5,80
|
|Çeyrek
|619
|633
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,14
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|22,91
|22,91
|-1,90
|
Seans Raporu
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