***YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
30.04.2020 16:44
***YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
YBTAS 1 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E NECLA ÖCAL 6,600
YBTAS 2 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E NECLA ÖCAL 12,066
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841726
BIST
18:00101.219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -376,40
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:006,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
18:007,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0916
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
18:00383,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 383,37
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|52.971.443
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|960.472
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.719.882
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.558
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.714.490
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.157.371
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.988.382
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|50.280.924
|% -9,99
|
|GARAN
|8,33
|1.516.109.111
|% -0,95
|
|THYAO
|10,68
|769.490.610
|% 0,56
|
|ASELS
|27,22
|663.491.152
|% -0,66
|
|AFYON
|2,69
|577.441.701
|% 5,91
|
|PETKM
|3,57
|528.323.174
|% -0,83
|
|AFYON
|2,69
|577.441.701
|% 5,91
|
|GARAN
|8,33
|1.516.109.111
|% -0,95
|
|ADESE
|1,47
|272.513.689
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,09
|335.943.776
|% -1,88
|
|ODAS
|1,79
|271.102.332
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7867
|8,8308
|% 1,69
|
|Frank
|7,2130
|7,2565
|% 1,47
|
|Riyal
|1,8554
|1,8647
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-7,99
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.513
|0,80
|
|Tam
|2.520
|2.575
|0,70
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|0,40
|
|Çeyrek
|616
|629
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,14
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
Seans Raporu
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17:56
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