***YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
30.10.2020 16:48
***YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
YBTAS 1 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SADIK CIBLAK 0,400
YBTAS 2 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SADIK CIBLAK 1,093
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884979
BIST
16:381.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -22,35
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:388,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0757
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:389,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1009
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:38507,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,93
|Açılış
|: 507,32
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:36
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.797.700
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.185.475.655
|% -9,91
|
|GARAN
|6,63
|874.473.111
|% -2,21
|
|PETKM
|4,14
|732.719.023
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,83
|722.576.546
|% -7,58
|
|SISE
|6,16
|605.849.034
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.185.475.655
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,83
|722.576.546
|% -7,58
|
|ALBRK
|1,61
|367.366.453
|% -9,04
|
|PETKM
|4,14
|732.719.023
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,04
|171.684.513
|% -5,45
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3589
|8,3632
|% 0,90
|
|Euro
|9,7686
|9,7774
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,8306
|10,8849
|% 1,46
|
|Frank
|9,1086
|9,1635
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2249
|2,2360
|% 1,06
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|18,41
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,59
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|37,93
|37,93
|-0,33
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:45ATEKS
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 343 adet işlem
-
16:44ECILC
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 044, 144 adet işlem
-
16:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, OYAKC, EREGL
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 29 kaybederek (% -2.00 ) 995
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KERVN, BALAT, KARTN, COSMO, CMENT, MMCAS, YESIL, BRKO, BURVA