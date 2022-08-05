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***YBTAS* *ORCAY* *ISGSY* *YEOTK* *GUBRF* *AGHOL* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

05.08.2022 17:24
***YBTAS* *ORCAY* *ISGSY* *YEOTK* *GUBRF* *AGHOL* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Ti


***YBTAS******ORCAY******ISGSY******YEOTK******GUBRF******AGHOL******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AGHOL, AYES, GUBRF, ISGSY, ORCAY, YBTAS, YEOTK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AGHOL 1 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. E FATMA HATİCE BAŞKAN 922.213,800
AGHOL 2 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM YAZICI 200.000,000
AYES 3 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E MERVE DAĞ 1.146,710
AYES 4 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E ZEHRA SARI 1.146,710
AYES 5 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E ZÜHAL SARI 1.146,710
GUBRF 6 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. E CENGİZ KUBİLAY BARUTÇU 13,360
ISGSY 7 İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞT VAKF 6.000.000,000
ORCAY 8 ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HANNE ERDOĞAN 59.795,000
ORCAY 9 ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SELMA ERDOĞAN FIRAT 179.383,000
ORCAY 10 ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SELMAN ERDOĞAN 59.795,000
ORCAY 11 ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E YUSUF ZİYA YETKİNER 63.138,000
YBTAS 12 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E CAFER BİRSEN 7,000
YBTAS 13 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E CAFER BİRSEN 11,666
YEOTK 14 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. E BARIŞ ESEN 684.000,000
YEOTK 15 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. E CANER KARATAŞ 311.220,000
YEOTK 16 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. E ORHAN YILDIZ 1.492.488,000
YEOTK 17 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. E SİNAN KARAHAN 684.000,000
YEOTK 18 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. E TOLUNAY YILDIZ 1.492.488,000
YEOTK 19 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. E YASİN DÜVEN 684.000,000
YEOTK 20 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. E ÖZBEY YILDIZ 1.491.804,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052421


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OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
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