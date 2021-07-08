***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.07.2021 18:36
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.07.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.''nin 08.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, 0291001161900011 Mersis ve 106969 Ticaret Sicil Numaralı, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1451 Sokak Hayal Apartmanı N4 Daire:1-4 Çukurambar / Çankaya / Ankara adresli DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949101
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,60
|Açılış
|: 1.388
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|Önceki Kapanış
|: 1.391
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1.391
En Düşük
1.373
18:058,6959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
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8,7330
En Düşük
8,6693
18:0510,3166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0661
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
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10,3365
En Düşük
10,2314
18:05502,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,24
|Açılış
|: 502,52
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|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|11,57
|11.817.274
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.528.844
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.299.086
|% 9,85
|
|DIRIT
|3,50
|651.069
|% 9,72
|
|BASCM
|12,35
|230.369
|% 9,10
|
|SNGYO
|4,23
|14.815.211
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.852.372
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.400.020
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.874.107
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.430.742
|% -9,86
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|THYAO
|13,66
|765.470.044
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,08
|564.081.931
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,86
|284.672.649
|% -2,11
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|PEKGY
|1,22
|100.115.078
|% -1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6932
|8,6959
|% 0,12
|
|Euro
|10,3076
|10,3166
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,9381
|11,9980
|% -0,11
|
|Frank
|9,4583
|9,5153
|% 1,22
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-4,17
|
|Altın Gr.
|502
|503
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,97
|73,97
|0,54
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CEOEM
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17:56EMKEL
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17:54BERA
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO