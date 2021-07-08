***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.07.2021Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.''nin 08.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, 0291001161900011 Mersis ve 106969 Ticaret Sicil Numaralı, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1451 Sokak Hayal Apartmanı N4 Daire:1-4 Çukurambar / Çankaya / Ankara adresli DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949101BIST