***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
26.11.2020 16:46
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
-
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Klinker Üretim Hattının Durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Piyasa Koşulları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkattının yaklaşık olarak 2(iki) aylık bir süre için geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir. Üretim planlaması kapsamı neticesinde, anılan süre dahilinde klinker stoklarımız çimento üretim ve satış ve klinker satış taleplerini karşılayacak seviyededir. Dolayısıyla devam eden duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890145
BIST
17:061.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.340
En Düşük
1.326
17:067,8863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0659
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
17:069,3917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0899
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
17:06459,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,01
|Açılış
|: 460,06
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KLNMA
|73,70
|17.424.343
|% 10,00
|
|YESIL
|70,40
|21.018.516
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|63.710.215
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|EGPRO
|26,64
|50.431.443
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,26
|2.811.239.984
|% 2,09
|
|THYAO
|12,16
|1.806.207.596
|% 1,42
|
|KRDMD
|5,18
|1.776.000.101
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,06
|1.330.090.309
|% 1,66
|
|GUBRF
|51,55
|779.604.791
|% 9,91
|
|YKBNK
|3,06
|1.330.090.309
|% 1,66
|
|KRDMD
|5,18
|1.776.000.101
|% -0,38
|
|GARAN
|9,26
|2.811.239.984
|% 2,09
|
|EKGYO
|2,09
|628.610.863
|% 1,95
|
|TSKB
|2,68
|560.517.656
|% -1,11
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8826
|7,8876
|% -0,81
|
|Euro
|9,3854
|9,3960
|% -0,90
|
|Sterlin
|10,4852
|10,5377
|% -1,26
|
|Frank
|8,6491
|8,7012
|% -0,86
|
|Riyal
|2,0965
|2,1070
|% -0,84
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|7,54
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.119
|-38,40
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,57
|
|Çeyrek
|737
|754
|-9,29
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,39
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|48,00
|48,00
|-0,53
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
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17:18BAGFS
Yüzde 8.40 oranında artışla 21.68 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 947, 166 adet işlem
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17:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, DOHOL, KRDMD
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17:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, PGSUS
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17:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 9 artarak (% 1.00 ) 1, 207
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17:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, SAFKR, INFO, CASA, LOGO, GUBRF, KERVN, EGPRO, QNBFB, MARTI