***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim F Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000 32.295.353 -1.911.439 12.739.073 137.954.101 137.954.101Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler210.800 10.152.780 -10.363.580 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-44.388 0 5.703.524 5.659.136 5.659.136Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-2.113.014 0 -2.113.014 -2.113.014Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000 32.295.353 -1.955.827 12.949.873 92.407.300 5.703.524 141.500.223 141.500.223Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000 32.295.353 -1.955.827 12.949.873 92.407.300 5.703.524 141.500.223 141.500.223Transferler5.703.524 -5.703.524 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.904 -7.768.713 -7.822.617Dönem Sonu Bakiyeler100.000 32.295.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.009.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.949.873 0 0 0 98.110.824 -7.768.713 0 133.677.606 0 133.677.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.098.267 -11.085.927Dönem Karı (Zararı)-7.768.713 5.703.525Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.620.524 -4.372.046Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8 3.755.969 3.532.291Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4-6 -1.239.051 973.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 464.305 1.249.667Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4-6 -1.703.356 -276.047Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.436.016 -9.944.088Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -2.436.016 -9.944.088Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -417.395Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -417.395Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -2.701.426 1.483.526Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.034.897 -8.871.030Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.573.730 -3.758.423İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 15.573.730 -3.758.423Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 770.881 -10.972.592Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -39.990.359 6.765.162İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -39.990.359 6.765.162Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.610.851 -905.177İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.610.851 -905.177İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-32.424.134 -7.539.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -2.674.133 -1.194.453Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 0 -2.351.923YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.880.339 -8.017.089Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -6.880.339 -8.017.089Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -6.880.339 -8.017.089Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.160.818 18.818.686Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.558.017 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri13 1.558.017 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış23 37.291.206 11.187.710Ödenen Temettüler14 0 -2.113.014Ödenen Faiz19 -766.477 0Alınan Faiz19 4.078.072 9.743.990YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)182.212 -284.330NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)182.212 -284.330DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ155.672 440.002DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 337.884 155.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 337.884 155.672Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar1.471.527 14.414.863İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.471.527 14.414.863Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar32.383.879 69.695.768İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 32.366.270 69.657.476İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 17.609 38.292Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar6 18.597.079 19.305.533Peşin Ödenmiş Giderler12 511.958 617.514İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 511.958 617.514Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 257.682Diğer Dönen Varlıklar11 155.562 540.445İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 155.562 540.445ARA TOPLAM53.457.889 104.987.477TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR53.457.889 104.987.477DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar269.906 232.642İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 269.906 232.642Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar7 93.937.481 90.711.991Arazi ve Arsalar7 14.613.837 14.668.224Binalar7 23.324.222 22.069.741Tesis, Makine ve Cihazlar7 55.055.140 51.139.426Taşıtlar7 157.058 218.648Mobilya ve Demirbaşlar7 208.783 213.893Yapılmakta Olan Yatırımlar7 578.441 2.402.059Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 186.755 287.875Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 186.755 287.875Peşin Ödenmiş Giderler12 130.927 120.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 130.927 120.000Ertelenmiş Vergi Varlığı21 3.477.940 761.311Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR98.003.009 92.113.819TOPLAM VARLIKLAR151.460.898 197.101.296KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.558.017 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 1.558.017 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar13 1.558.017Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar4 7.278.886 47.269.245İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 7.278.886 47.269.245Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 215.642 235.818Diğer Borçlar1.216.977 1.640.865İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 990.414 1.191.687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 226.563 449.178Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.348.542 14.240İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.348.542 14.240Kısa Vadeli Karşılıklar1.752.685 967.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 573.006 517.118Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.179.679 450.543Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM13.370.749 50.127.829TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.370.749 50.127.829UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar4.412.543 5.473.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 3.686.522 5.007.552Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 726.021 465.692Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.412.543 5.473.244TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.783.292 55.601.073ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar133.677.606 141.500.223Ödenmiş Sermaye14 100.000 100.000Sermaye Düzeltme Farkları14 32.295.353 32.295.353Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.009.731 -1.955.827Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.009.731 -1.955.827Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.009.731 -1.955.827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 12.949.873 12.949.873Yasal Yedekler14 12.949.873 12.949.873Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları98.110.824 92.407.300Net Dönem Karı veya Zararı-7.768.713 5.703.524TOPLAM ÖZKAYNAKLAR133.677.606 141.500.223TOPLAM KAYNAKLAR151.460.898 197.101.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 45.291.120 91.596.682Satışların Maliyeti15 -48.422.922 -80.276.702TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-3.131.802 11.319.980Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)-3.131.802 11.319.980Genel Yönetim Giderleri16 -3.765.485 -4.204.644Pazarlama Giderleri16 -3.256.747 -5.156.965Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 8.894.186 2.608.380Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -11.951.073 -6.263.513ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-13.210.921 -1.696.762Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler225.531FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-12.985.390 -1.696.762Finansman Gelirleri19 4.167.094 9.785.892Finansman Giderleri20 -1.651.843 -902.080SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.470.139 7.187.050Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.701.426 -1.483.526Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -1.605.144Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 2.701.426 121.618SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.768.713 5.703.524DÖNEM KARI (ZARARI)-7.768.713 5.703.524Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.324.099 972.109Ana Ortaklık Payları-6.444.614 4.731.415Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-53.904 -44.388Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-69.108 -56.908Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.204 12.520Dönem Vergi (Gideri) Geliri15.204 12.520Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-53.904 -44.388TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.822.617 5.659.136Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.333.287 964.543Ana Ortaklık Payları-6.489.330 4.694.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822301BIST