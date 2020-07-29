***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000 32.295.353 -1.955.827 12.949.873 92.407.300 5.703.524 141.500.223 141.500.223Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.703.524 -5.703.524 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)53.531 0 -4.599.038 -4.545.507 -4.545.507Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000 32.295.353 -1.902.296 12.949.873 98.110.824 -4.599.038 136.954.716 136.954.716Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000 32.295.353 -2.009.731 12.949.873 98.110.824 -7.768.713 133.677.606 133.677.606Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-7.768.713 7.768.713 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)171.421 -10.208.121 10.036.700 10.036.700Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000 32.295.353 -1.838.310 12.949.873 90.342.111 -10.208.121 123.640.906 123.640.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.739.475 -38.632.122Dönem Karı (Zararı)-10.208.121 -4.599.038Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-10.208.121 -4.599.038Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.727.748 5.645.518Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7 1.935.549 1.847.991Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.357.834 5.043.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler762.753 664.914Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-160.000 1.181.000Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler755.081 3.197.831Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-341.034 -17.475Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-341.034 -17.475Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler775.399 -1.228.743Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.043.442 -38.546.831Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.157.466 -3.044.079İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.157.466 -3.044.079Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.139.284 412.484İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.139.284 412.484Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.370.087 -3.789.195Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.497.121 -32.605.127İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.497.121 -32.605.127Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-873.726 479.086İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-873.726 479.086İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.523.815 -37.500.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-215.660 -1.131.771Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.492.975 -5.966.654Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.492.975 -5.966.654Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.492.975 -5.966.654Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.322.333 44.585.858Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.686.696 2.041.872Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış14.294.604 40.040.019Ödenen TemettülerÖdenen Faiz-522.641Alınan Faiz863.674 2.503.967YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)89.883 -12.918NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)89.883 -12.918DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ337.884 155.672DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ427.767 142.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri427.767 337.884Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar3.628.993 1.471.527İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3 3.628.993 1.471.527Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar18.307.660 32.383.879İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17 18.071.666 32.366.270İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar235.994 17.609Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar5 22.920.452 18.597.079Peşin Ödenmiş Giderler176.896 511.958İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler176.896 511.958Diğer Dönen Varlıklar1.528.061 155.562İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 1.528.061 155.562ARA TOPLAM46.989.829 53.457.889TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.989.829 53.457.889DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar269.906 269.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 269.906 269.906Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar95.548.254 93.937.481Arazi ve Arsalar6 14.602.061 14.613.837Binalar6 22.861.175 23.324.222Tesis, Makine ve Cihazlar6 56.749.702 55.055.140Taşıtlar6 126.263 157.058Mobilya ve Demirbaşlar6 174.517 208.783Yapılmakta Olan Yatırımlar6 1.034.536 578.441Maddi Olmayan Duran Varlıklar133.408 186.755Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 133.408 186.755Peşin Ödenmiş Giderler14.390 130.927İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.390 130.927Ertelenmiş Vergi Varlığı15 2.654.191 3.477.940Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR98.620.149 98.003.009TOPLAM VARLIKLAR145.609.978 151.460.898KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.244.713 1.558.017İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.244.713 1.558.017Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 3.244.713 1.558.017Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar9.776.007 7.278.886İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3 9.776.007 7.278.886Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar699.003 215.642Diğer Borçlar1.208.432 1.216.977İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 987.873 990.414İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar220.559 226.563Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.348.542İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.348.542Kısa Vadeli Karşılıklar2.148.459 1.752.685Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 570.300 573.006Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 1.578.159 1.179.679Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM17.076.614 13.370.749TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.076.614 13.370.749UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar4.892.458 4.412.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 4.016.550 3.686.522Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar8 875.908 726.021Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.892.458 4.412.543TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.969.072 17.783.292ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar123.640.906 133.677.606Ödenmiş Sermaye10 100.000 100.000Sermaye Düzeltme Farkları10 32.295.353 32.295.353Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.838.310 -2.009.731Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.838.310 -2.009.731Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.838.310 -2.009.731Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.949.873 12.949.873Yasal Yedekler10 12.949.873 12.949.873Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları90.342.111 98.110.824Net Dönem Karı veya Zararı-10.208.121 -7.768.713TOPLAM ÖZKAYNAKLAR123.640.906 133.677.606TOPLAM KAYNAKLAR145.609.978 151.460.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 15.754.024 23.229.762Satışların Maliyeti11 -21.982.108 -23.478.833TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-6.228.084 -249.071Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)-6.228.084 -249.071Genel Yönetim Giderleri12 -1.522.139 -1.568.659Pazarlama Giderleri12 -1.085.199 -1.436.087Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 174.359 257.183Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -633.018 -4.925.407ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-9.294.081 -7.922.041FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-9.294.081 -7.922.041Finansman Gelirleri14 863.674 2.544.589Finansman Giderleri14 -1.002.315 -450.329SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.432.722 -5.827.781Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-775.399 1.228.743Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -775.399 1.228.743SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-10.208.121 -4.599.038DÖNEM KARI (ZARARI)-10.208.121 -4.599.038Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.739.464 -783.676 0Ana Ortaklık Payları-8.468.657 -3.815.362Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar171.421 53.531Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)219.771 68.629Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-48.350 -15.098Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)171.421 53.531TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.036.700 -4.545.507Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.710.254 -774.554Ana Ortaklık Payları