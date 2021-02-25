***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2021 19:39
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları da Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 32.295.353 -1.955.827 12.949.873 92.407.300 5.703.524 141.500.223 141.500.223
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.703.524 -5.703.524 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.904 -7.768.713 -7.822.617 -7.822.617
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 32.295.353 -2.009.731 12.949.873 98.110.824 -7.768.713 133.677.606 133.677.606
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 32.295.353 -2.009.731 12.949.873 98.110.824 -7.768.713 133.677.606 133.677.606
Transferler
-7.768.713 7.768.713
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-657.949 -15.548.934 -16.206.883 -16.206.883
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 32.295.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.667.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.949.873 0 0 0 90.342.111 -15.548.934 0 117.470.723 0 117.470.723
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.932.452 -35.098.266
Dönem Karı (Zararı)
-15.548.934 -7.768.713
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.285.287 -2.620.524
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 3.797.274 3.755.969
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.748.645 -1.239.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.546.011 464.305
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4-6-9 202.634 -1.703.356
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.357.969 -2.436.016
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.575.304 -2.436.016
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 2.933.273
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 381.399 -2.701.426
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.578.041 -22.034.896
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.144.216 15.573.730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -9.144.216 15.573.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 2.055.764 770.881
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 24.591.476 -39.990.359
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 24.591.476 -39.990.359
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.075.017 1.610.852
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.075.017 1.610.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.314.394 -32.424.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -381.942 -2.674.133
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.291.718 -6.880.339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -4.291.718 -6.880.339
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -4.291.718 -6.880.339
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.916.174 42.160.818
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.558.017 1.558.017
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
13 -1.558.017 1.558.017
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-3.000.188 37.291.206
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
20 -2.933.273 -766.477
Alınan Faiz
19 1.575.304 4.078.072
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
724.560 182.213
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
724.560 182.213
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
337.884 155.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.062.444 337.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.062.444 337.884
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
10.616.149 1.471.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 10.616.149 1.471.527
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
35.374.655 32.383.879
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 35.355.640 32.366.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 19.015 17.609
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 16.490.561 18.597.079
Peşin Ödenmiş Giderler
807.859 511.958
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 807.859 511.958
Diğer Dönen Varlıklar
0 155.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 0 155.562
ARA TOPLAM
64.351.668 53.457.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.351.668 53.457.889
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
269.906 269.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 269.906 269.906
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
94.439.108 93.937.481
Arazi ve Arsalar
7 14.583.491 14.613.837
Binalar
7 22.380.059 23.324.222
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 55.618.435 55.055.140
Taşıtlar
7 95.468 157.058
Mobilya ve Demirbaşlar
7 141.226 208.783
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 1.620.429 578.441
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 179.572 186.755
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 179.572 186.755
Peşin Ödenmiş Giderler
0 130.927
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 130.927
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.282.116 3.477.940
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.170.702 98.003.009
TOPLAM VARLIKLAR
162.522.370 151.460.898
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.558.017
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.558.017
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.558.017
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
31.870.362 7.278.886
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 1.101.891 1.353.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 30.768.471 5.925.181
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 248.127 215.642
Diğer Borçlar
1.558.702 1.216.977
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 974.370 990.414
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 584.332 226.563
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.063.483 1.348.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.063.483 1.348.542
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.658.992 1.752.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 521.737 573.006
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.137.255 1.179.679
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
38.399.666 13.370.749
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.399.666 13.370.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.651.981 4.412.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 5.694.115 3.686.522
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 957.866 726.021
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.651.981 4.412.543
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.051.647 17.783.292
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
117.470.723 133.677.606
Ödenmiş Sermaye
14 100.000 100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 32.295.353 32.295.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.667.680 -2.009.731
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.667.680 -2.009.731
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.667.680 -2.009.731
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.949.873 12.949.873
Yasal Yedekler
14 12.949.873 12.949.873
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
90.342.111 98.110.824
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.548.934 -7.768.713
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
117.470.723 133.677.606
TOPLAM KAYNAKLAR
162.522.370 151.460.898
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 63.432.085 45.291.120
Satışların Maliyeti
15 -68.918.589 -48.422.922
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-5.486.504 -3.131.802
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-5.486.504 -3.131.802
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.012.121 -3.765.485
Pazarlama Giderleri
16 -4.289.636 -3.256.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.392.501 8.894.186
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.731.474 -11.951.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.127.234 -13.210.921
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
297.792 225.531
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.829.442 -12.985.390
Finansman Gelirleri
19 1.595.180 4.167.094
Finansman Giderleri
20 -2.933.273 -1.651.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.167.535 -10.470.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-381.399 2.701.426
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -381.399 2.701.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.548.934 -7.768.713
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.548.934 -7.768.713
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.548.934 -7.768.713
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-657.949 -53.904
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-843.524 -69.108
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
185.575 15.204
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
185.575 15.204
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-657.949 -53.904
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.206.883 -7.822.617
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.206.883 -7.822.617
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913077
BIST