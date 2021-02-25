***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları da Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000 32.295.353 -1.955.827 12.949.873 92.407.300 5.703.524 141.500.223 141.500.223Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.703.524 -5.703.524 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.904 -7.768.713 -7.822.617 -7.822.617Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000 32.295.353 -2.009.731 12.949.873 98.110.824 -7.768.713 133.677.606 133.677.606Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000 32.295.353 -2.009.731 12.949.873 98.110.824 -7.768.713 133.677.606 133.677.606Transferler-7.768.713 7.768.713Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-657.949 -15.548.934 -16.206.883 -16.206.883Dönem Sonu Bakiyeler100.000 32.295.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.667.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.949.873 0 0 0 90.342.111 -15.548.934 0 117.470.723 0 117.470.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.932.452 -35.098.266Dönem Karı (Zararı)-15.548.934 -7.768.713Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.285.287 -2.620.524Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8 3.797.274 3.755.969Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.748.645 -1.239.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.546.011 464.305Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4-6-9 202.634 -1.703.356Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.357.969 -2.436.016Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -1.575.304 -2.436.016Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 2.933.273Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 381.399 -2.701.426Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.578.041 -22.034.896Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.144.216 15.573.730İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -9.144.216 15.573.730Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 2.055.764 770.881Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 24.591.476 -39.990.359İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 24.591.476 -39.990.359Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.075.017 1.610.852İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.075.017 1.610.852İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.314.394 -32.424.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -381.942 -2.674.133YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.291.718 -6.880.339Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -4.291.718 -6.880.339Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -4.291.718 -6.880.339Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.916.174 42.160.818Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.558.017 1.558.017Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri13 -1.558.017 1.558.017Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışlarıİlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-3.000.188 37.291.206Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz20 -2.933.273 -766.477Alınan Faiz19 1.575.304 4.078.072YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)724.560 182.213NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)724.560 182.213DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ337.884 155.671DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.062.444 337.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.062.444 337.884Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar10.616.149 1.471.527İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 10.616.149 1.471.527Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar35.374.655 32.383.879İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 35.355.640 32.366.270İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 19.015 17.609Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar6 16.490.561 18.597.079Peşin Ödenmiş Giderler807.859 511.958İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 807.859 511.958Diğer Dönen Varlıklar0 155.562İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 0 155.562ARA TOPLAM64.351.668 53.457.889TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR64.351.668 53.457.889DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar269.906 269.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 269.906 269.906Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar94.439.108 93.937.481Arazi ve Arsalar7 14.583.491 14.613.837Binalar7 22.380.059 23.324.222Tesis, Makine ve Cihazlar7 55.618.435 55.055.140Taşıtlar7 95.468 157.058Mobilya ve Demirbaşlar7 141.226 208.783Yapılmakta Olan Yatırımlar7 1.620.429 578.441Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 179.572 186.755Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 179.572 186.755Peşin Ödenmiş Giderler0 130.927İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 130.927Ertelenmiş Vergi Varlığı21 3.282.116 3.477.940Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR98.170.702 98.003.009TOPLAM VARLIKLAR162.522.370 151.460.898KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 1.558.017İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 1.558.017Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar13 1.558.017Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar31.870.362 7.278.886İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 1.101.891 1.353.705İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 30.768.471 5.925.181Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 248.127 215.642Diğer Borçlar1.558.702 1.216.977İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 974.370 990.414İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 584.332 226.563Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.063.483 1.348.542İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.063.483 1.348.542Kısa Vadeli Karşılıklar1.658.992 1.752.685Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 521.737 573.006Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.137.255 1.179.679Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM38.399.666 13.370.749TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.399.666 13.370.749UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar6.651.981 4.412.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 5.694.115 3.686.522Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 957.866 726.021Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.651.981 4.412.543TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.051.647 17.783.292ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar117.470.723 133.677.606Ödenmiş Sermaye14 100.000 100.000Sermaye Düzeltme Farkları14 32.295.353 32.295.353Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.667.680 -2.009.731Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.667.680 -2.009.731Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.667.680 -2.009.731Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.949.873 12.949.873Yasal Yedekler14 12.949.873 12.949.873Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları90.342.111 98.110.824Net Dönem Karı veya Zararı-15.548.934 -7.768.713TOPLAM ÖZKAYNAKLAR117.470.723 133.677.606TOPLAM KAYNAKLAR162.522.370 151.460.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 63.432.085 45.291.120Satışların Maliyeti15 -68.918.589 -48.422.922TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-5.486.504 -3.131.802Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)-5.486.504 -3.131.802Genel Yönetim Giderleri16 -4.012.121 -3.765.485Pazarlama Giderleri16 -4.289.636 -3.256.747Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.392.501 8.894.186Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.731.474 -11.951.073ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-14.127.234 -13.210.921Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler297.792 225.531FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-13.829.442 -12.985.390Finansman Gelirleri19 1.595.180 4.167.094Finansman Giderleri20 -2.933.273 -1.651.843SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-15.167.535 -10.470.139Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-381.399 2.701.426Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -381.399 2.701.426SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-15.548.934 -7.768.713DÖNEM KARI (ZARARI)-15.548.934 -7.768.713Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-15.548.934 -7.768.713Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-657.949 -53.904Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-843.524 -69.108Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler185.575 15.204Dönem Vergi (Gideri) Geliri185.575 15.204Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-657.949 -53.904TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.206.883 -7.822.617Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-16.206.883 -7.822.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913077BIST