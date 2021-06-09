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***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.06.2021 18:56



***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 08.06.2021
Genel Kurul Tarihi 08.07.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres POINT Hotel -ANKARA 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat-Çankaya- ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
2 - 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki
3 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi
4 - İstifaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Tasvibi
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbra Edilmesi
6 - Bağımsız Denetçi Seçimi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti
8 - Kar Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi
10 - Dilek ve Temenniler/Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 YIBITAS_Davet Yazısı.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941517


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SEKUR 24,54 6.887.060 % 9,95  
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Riyal 2,2839 2,2954 % -0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.892 -1,32  
Altın Gr. 522 522 -1,30  
Cumhuriyet 3.454 3.507 -9,00  
Tam 3.438 3.525 -9,68  
Yarım 1.662 1.705 -4,68  
Çeyrek 833 852 -2,34  
Gümüş.Ons 27,85 27,88 0,25  
Gümüş Gr. 7,69 7,70 0,05  
B. Petrol 72,04 72,04 -0,18  
Seans Raporu 18:05
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