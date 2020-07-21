***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.07.2020 18:16
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Dağıtımı Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 22.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
YBTAS, TREYBTS00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YBTAS, TREYBTS00017 0 0
Ek Açıklamalar
Genel Kurul Gündemininin dokuzuncu maddesi uyarınca Kar Payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 13.817.611
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -7.768.713 -13.101.960
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı -7.768.713 -13.101.960
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 11.900 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -7.756.813 -13.101.960
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketin 21.07.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar dağıtım önerisi olarak Şirketin sürekli gelişimi ve sürdürülebilir kar dağıtımı amaçlarıyla ve tüm pay sahiplerinin menfaetlerini koruma ilkesi gözetilerek herhangi bir kar dağımı yapılmamasının önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861004
BIST