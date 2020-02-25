***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.02.2020 17:09
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş tarafından gönderilen 25.02.2020 tarih ve BİAŞ-2-1252 sayılı, Olağandışı fiyat ve miktar hareketi" konulu yazısı gereğince
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumlar Tebliği"nin Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine ilişkin, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz'den açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821472
BIST
17:36114.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 81,81
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:366,1336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:366,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:36325,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,80
|Açılış
|: 325,37
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|228.602.062
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|41.848.726
|% 19,91
|
|ALCAR
|64,85
|22.679.998
|% 17,27
|
|BURCE
|7,07
|3.740.338
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.097.274
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,30
|4.929.083
|% -6,81
|
|JANTS
|60,40
|9.400.300
|% -6,79
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|THYAO
|13,69
|3.121.990.019
|% -1,23
|
|ASELS
|29,28
|1.327.908.913
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,84
|626.265.799
|% 0,35
|
|KARSN
|2,02
|617.788.117
|% 8,60
|
|ODAS
|2,21
|432.731.665
|% 1,38
|
|KARSN
|2,02
|617.788.117
|% 8,60
|
|THYAO
|13,69
|3.121.990.019
|% -1,23
|
|KRDMD
|2,84
|626.265.799
|% 0,35
|
|IHLGM
|1,31
|250.637.437
|% 5,65
|
|ODAS
|2,21
|432.731.665
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9331
|7,9729
|% 0,67
|
|Frank
|6,2424
|6,2800
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6280
|1,6362
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-6,07
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,40
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,61
|3,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-0,26
|
Seans Raporu
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17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, YONGA, PEGYO, BALAT, KRSAN