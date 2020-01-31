GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.01.2020 17:58
GÜNCEL HABERLER



***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Mevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2019'de sona ermesi nedeni ile, Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak üyesi bulunduğumuz ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası) ile T. Çimse-İş Sendikası (Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası)  arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinin ilk toplantısı 18 Aralık 2019 Çarşamba başlamıştı.
 
Son toplantı ÇEİS'in, T.Çimse İş'in, İşveren Temsilcilerinin ve İşçi Temsilcilerinin katılımı ile 31 Ocak 2019 Cuma günü saat 11.30'da Çimse Oteli'nde (Özveren Sok. N 19 Maltepe/ANKARA)  gerçekleştirilmiştir ve tarafların karşılıklı anlaşması ve imzası ile grup toplu iş sözleşmesi 01.01.2020-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere bağıtlanmıştır.
 
        
Buna göre ücret artışları ilk yıl için %12,84 seyyanen ve ikinci yıl için ise TÜFE oranında artırılması kararlaştırılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816329


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.140
Değişim :  -0,59% |  -709,57
Açılış :  120.096  
Önceki Kapanış :  119.850  
En Yüksek
120.318 En Düşük
119.140
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NATEN 18,72 21.643.212 % 20,00  
RYSAS 7,08 11.933.241 % 20,00  
RYGYO 6,49 4.784.687 % 19,96  
TRKCM 4,03 710.779.655 % 19,94  
HUBVC 30,80 18.819.776 % 19,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8602 7,8996 % 0,77  
Frank 6,1771 6,2143 % 0,65  
Riyal 1,5894 1,5974 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.588 1.588 10,58  
Altın Gr. 305 305 2,13  
Cumhuriyet 2.010 2.040 2,00  
Tam 2.004 2.054 4,62  
Yarım 968 993 2,23  
Çeyrek 486 497 1,12  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,19  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,03  
B. Petrol 56,41 56,41 -0,92  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru