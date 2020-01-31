***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2020 17:58
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Mevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2019'de sona ermesi nedeni ile, Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak üyesi bulunduğumuz ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası) ile T. Çimse-İş Sendikası (Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası) arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinin ilk toplantısı 18 Aralık 2019 Çarşamba başlamıştı.
Son toplantı ÇEİS'in, T.Çimse İş'in, İşveren Temsilcilerinin ve İşçi Temsilcilerinin katılımı ile 31 Ocak 2019 Cuma günü saat 11.30'da Çimse Oteli'nde (Özveren Sok. N 19 Maltepe/ANKARA) gerçekleştirilmiştir ve tarafların karşılıklı anlaşması ve imzası ile grup toplu iş sözleşmesi 01.01.2020-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere bağıtlanmıştır.
Buna göre ücret artışları ilk yıl için %12,84 seyyanen ve ikinci yıl için ise TÜFE oranında artırılması kararlaştırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816329
BIST
18:05119.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -709,57
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.140
18:055,9790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
18:056,6292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0319
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
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6,6388
En Düşük
6,5781
18:05305,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,13
|Açılış
|: 305,15
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
305,87
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|
|PINSU
|3,05
|45.055.379
|% -10,03
|
|EGCYH
|0,45
|444.227
|% -10,00
|
|BURVA
|13,05
|909.697
|% -9,69
|
|EKIZ
|1,31
|153.651
|% -9,66
|
|SALIX
|7,49
|35.428
|% -8,66
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|THYAO
|13,68
|1.412.080.735
|% -1,08
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ASELS
|23,46
|530.679.792
|% -0,85
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|ODAS
|2,12
|441.439.221
|% 4,43
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,88
|316.666.150
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8602
|7,8996
|% 0,77
|
|Frank
|6,1771
|6,2143
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5894
|1,5974
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|10,58
|
|Altın Gr.
|305
|305
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|56,41
|56,41
|-0,92
|
Seans Raporu
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -251, 76 kaybederek (% -0.22 ) 113, 475
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