***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2019'de sona ermesi nedeni ile, Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak üyesi bulunduğumuz ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası) ile T. Çimse-İş Sendikası (Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası) arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinin ilk toplantısı 18 Aralık 2019 Çarşamba başlamıştı.Son toplantı ÇEİS'in, T.Çimse İş'in, İşveren Temsilcilerinin ve İşçi Temsilcilerinin katılımı ile 31 Ocak 2019 Cuma günü saat 11.30'da Çimse Oteli'nde (Özveren Sok. N 19 Maltepe/ANKARA) gerçekleştirilmiştir ve tarafların karşılıklı anlaşması ve imzası ile grup toplu iş sözleşmesi 01.01.2020-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere bağıtlanmıştır.Buna göre ücret artışları ilk yıl için %12,84 seyyanen ve ikinci yıl için ise TÜFE oranında artırılması kararlaştırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816329BIST