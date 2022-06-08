***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2022 15:40
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimizin faaliyet alanı dahilinde yararlanılmak üzere, Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Saray Mahallesi, 220 Ada 74 Parselde kayıtlı kıraç tarla vasıflı 13.991,87m2 yüzölçümlü arazinin 287.000TL bedelle satın alınması için arazi malikiyle anlaşmaya varılmış ve 16.08.2012 tarih ve 28386 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2644 sayılı Tapu Kanununun 36'ncı maddesi kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik kapsamında gerekli iznin alınması için 08.06.2022 tarihinde Yozgat Valiliğine müracaat edilmiştir. Gerekli iznin alınması ve tapu devir işlemlerinin tamamlanmasını takiben kamuoyuna yeniden bilgi verilecektir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035761
BIST
16:142.625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -23,24
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:1417,1268
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,3726
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:1418,4419
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,4686
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:141.024,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 26,27
|Açılış
|: 1.024,10
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.024,67
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:13
|ACSEL
|55,25
|17.657.331
|% 9,73
|
|EMKEL
|2,61
|26.459.940
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,42
|413.585.750
|% 8,83
|
|MAGEN
|13,21
|83.336.326
|% 7,49
|
|TUKAS
|12,80
|216.466.278
|% 6,93
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,48
|87.528.114
|% -9,49
|
|TETMT
|241,00
|25.952.955
|% -8,33
|
|RALYH
|11,95
|74.753.714
|% -7,00
|
|RYSAS
|8,44
|101.598.172
|% -6,95
|
|THYAO
|48,36
|5.134.778.573
|% -0,21
|
|SISE
|22,70
|3.154.534.231
|% -1,65
|
|SASA
|44,40
|2.101.650.573
|% 2,12
|
|KRDMD
|15,17
|1.779.826.335
|% 0,33
|
|SAHOL
|20,66
|1.666.470.230
|% -2,46
|
|SEGYO
|1,26
|375.462.006
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,83
|758.627.742
|% -0,35
|
|TSKB
|2,38
|535.643.669
|% -1,24
|
|DOHOL
|4,14
|836.024.195
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,77
|796.284.234
|% -2,25
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1069
|17,1253
|% 2,21
|
|Euro
|18,4053
|18,4376
|% 2,58
|
|Sterlin
|21,4764
|21,5841
|% 2,13
|
|Frank
|17,5157
|17,6212
|% 2,10
|
|Riyal
|4,5654
|4,5883
|% 2,52
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|1,26
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|25,64
|
|Cumhuriyet
|6.835
|6.938
|186,00
|
|Tam
|6.798
|6.969
|184,72
|
|Yarım
|3.286
|3.371
|89,36
|
|Çeyrek
|1.648
|1.686
|44,68
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,20
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,08
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28KARTN
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 114, 340 adet işlem
-
16:27METUR
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 867, 809 adet işlem
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 19 kaybederek (% -0.89 ) 2, 908
-
16:26XU100
Endeks 2, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 39, 161.00 milyon TL de
-
16:26NTGAZ
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 690, 463 adet işlem