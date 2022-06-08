***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimizin faaliyet alanı dahilinde yararlanılmak üzere, Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Saray Mahallesi, 220 Ada 74 Parselde kayıtlı kıraç tarla vasıflı 13.991,87m2 yüzölçümlü arazinin 287.000TL bedelle satın alınması için arazi malikiyle anlaşmaya varılmış ve 16.08.2012 tarih ve 28386 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2644 sayılı Tapu Kanununun 36'ncı maddesi kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik kapsamında gerekli iznin alınması için 08.06.2022 tarihinde Yozgat Valiliğine müracaat edilmiştir. Gerekli iznin alınması ve tapu devir işlemlerinin tamamlanmasını takiben kamuoyuna yeniden bilgi verilecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035761BIST