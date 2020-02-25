***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.02.2020 17:04
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gaye KOZANLI Muhasebe ve Vergi Müdürü 3128606390 gaye.kozanli@vcimentos.com
Alper ERDEM Şirket Avukatı 3128606317 alper.erdem@vcimentos.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821471
BIST
18:05114.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -424,68
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
18:056,1434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0297
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
18:056,6688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0313
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
18:05325,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,36
|Açılış
|: 325,81
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.491.455
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.393.026
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.795.498
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.189.890
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,45
|28.310.374
|% 14,74
|
|TURGG
|49,24
|5.176.686
|% -6,92
|
|GYHOL
|24,00
|1.836.491
|% -6,61
|
|TKNSA
|7,32
|106.940.062
|% -5,91
|
|JANTS
|61,20
|9.985.255
|% -5,56
|
|SAFKR
|3,47
|2.040.699
|% -4,67
|
|THYAO
|13,48
|3.439.736.773
|% -2,74
|
|ASELS
|29,14
|1.438.392.883
|% 1,82
|
|KARSN
|1,94
|732.416.216
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,82
|679.314.342
|% -0,35
|
|ODAS
|2,18
|462.989.843
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|732.416.216
|% 4,30
|
|THYAO
|13,48
|3.439.736.773
|% -2,74
|
|KRDMD
|2,82
|679.314.342
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,31
|272.091.845
|% 5,65
|
|ODAS
|2,18
|462.989.843
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9415
|7,9813
|% 0,78
|
|Frank
|6,2483
|6,2860
|% 0,41
|
|Riyal
|1,6306
|1,6388
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-9,10
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,50
|
Seans Raporu
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17:59KARSN
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