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***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.07.2020 19:49
GÜNCEL HABERLER



***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Faaliyet Konusu: Çimento üretim ve satışı
Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

BAN-DEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş

Şirketin Süresi Süresiz




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861260


BIST



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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  118.042  
En Yüksek
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117.536
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.827,50 84.958.014 % 10,00  
ADEL 18,48 44.271.201 % 10,00  
CEMTS 11,00 197.691.382 % 10,00  
BUCIM 6,27 55.643.458 % 10,00  
KLNMA 47,52 85.947.476 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6958 8,7394 % 0,44  
Frank 7,3387 7,3829 % 0,84  
Riyal 1,8211 1,8303 % 0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 23,31  
Altın Gr. 411 411 7,12  
Cumhuriyet 2.667 2.689 42,90  
Tam 2.747 2.759 44,00  
Yarım 1.333 1.350 21,50  
Çeyrek 669 676 10,70  
Gümüş.Ons 22,70 22,74 1,43  
Gümüş Gr. 5,00 5,00 0,33  
B. Petrol 44,24 44,24 -0,08  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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