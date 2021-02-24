Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.02.2021 14:38



***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
JORGE ALEJANDRO WAGNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye Değil
RASHID SEFFAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.02.2021 Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye Değil
HATIM BEN MOUSSA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.05.2019 Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye Değil
ANTONIA MIGUEL SOUSA PELICANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.07.2020 Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912147


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:251.501
Değişim :  -1,13% |  -17,08
Açılış :  1.507  
Önceki Kapanış :  1.518  
En Yüksek
1.523 En Düşük
1.496
BIST En Aktif Hisseler16:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 1.760,00 6.080.974 % 10,00  
CASA 195,80 1.370.796 % 10,00  
BALAT 9,36 1.328.176 % 9,99  
IDEAS 35,22 1.927.657 % 9,99  
MERIT 377,00 2.668.783 % 9,98  
daha fazla
16:25 Alış Satış %  
Dolar 7,1871 7,1911 % 1,21  
Euro 8,7332 8,7396 % 1,19  
Sterlin 10,0932 10,1438 % 0,94  
Frank 7,8722 7,9196 % 0,67  
Riyal 1,9075 1,9170 % 0,96  
daha fazla
16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.803 -2,17  
Altın Gr. 416 416 3,79  
Cumhuriyet 2.770 2.812 40,00  
Tam 2.757 2.826 38,92  
Yarım 1.333 1.367 18,83  
Çeyrek 668 683 9,41  
Gümüş.Ons 27,64 27,68 0,00  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,09  
B. Petrol 65,31 65,31 0,83  
Seans Raporu 16:25
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru