***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.02.2021 14:38
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
JORGE ALEJANDRO WAGNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye Değil
RASHID SEFFAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.02.2021 Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye Değil
HATIM BEN MOUSSA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.05.2019 Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye Değil
ANTONIA MIGUEL SOUSA PELICANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.07.2020 Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912147
BIST
16:251.501
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -17,08
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:257,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0859
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1911
En Düşük
7,0712
16:258,7396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1030
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7396
En Düşük
8,5921
16:25415,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,12
|Açılış
|: 415,65
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:25
|PKENT
|1.760,00
|6.080.974
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|MERIT
|377,00
|2.668.783
|% 9,98
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|80.655.652
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|103.252.182
|% -9,96
|
|TKNSA
|16,29
|334.609.382
|% -9,95
|
|THYAO
|12,88
|1.817.547.620
|% -1,08
|
|KOZAL
|136,10
|1.816.756.589
|% 2,02
|
|SASA
|38,98
|1.697.713.950
|% 7,32
|
|GUBRF
|76,40
|1.527.943.311
|% -7,11
|
|PETKM
|5,19
|1.415.811.836
|% -4,42
|
|EKGYO
|2,32
|791.407.967
|% -0,85
|
|PETKM
|5,19
|1.415.811.836
|% -4,42
|
|TSKB
|1,78
|479.417.265
|% -1,11
|
|ODAS
|4,06
|984.307.556
|% 2,01
|
|SKBNK
|1,42
|228.264.852
|% -0,70
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1871
|7,1911
|% 1,21
|
|Euro
|8,7332
|8,7396
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,0932
|10,1438
|% 0,94
|
|Frank
|7,8722
|7,9196
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9075
|1,9170
|% 0,96
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-2,17
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,79
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|40,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|38,92
|
|Yarım
|1.333
|1.367
|18,83
|
|Çeyrek
|668
|683
|9,41
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,09
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|0,83
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40OSMEN
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 39.50 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 698 adet işlem
-
16:39KARSN
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 165, 339 adet işlem
-
16:38KRSTL
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 554 adet işlem
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 13 kaybederek (% -0.92 ) 1, 308
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, BALAT, YYAPI, PKENT, MERIT, METUR, MARTI, AYEN, NIBAS, CASA