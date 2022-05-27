***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.05.2022 09:38
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Özkan DÜZGÜN Muhasebe ve Vergi Müdürü 3128606390 ozkan.duzgun@vcimentos.com
Alper ERDEM Şirket Avukatı 3128606317 alper.erdem@vcimentos.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032857
BIST
11:322.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,70
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
11:3216,3998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0510
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,3998
En Düşük
16,3130
11:3217,6045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0449
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
11:32979,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,33
|Açılış
|: 979,93
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,33
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler11:30
|RODRG
|17,60
|3.450.390
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,99
|12.768.423
|% 9,91
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|HATEK
|20,90
|13.350.749
|% 7,73
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|AKFGY
|2,90
|93.490.218
|% -4,61
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|PENTA
|391,70
|36.192.446
|% -3,28
|
|MEPET
|3,57
|10.277.773
|% -2,72
|
|THYAO
|44,40
|1.221.786.320
|% -0,13
|
|KARSN
|6,55
|909.517.538
|% 2,34
|
|EREGL
|33,46
|838.760.816
|% 3,21
|
|KRDMD
|14,94
|792.435.765
|% 1,98
|
|KOZAL
|192,50
|453.198.760
|% -0,62
|
|KARSN
|6,55
|909.517.538
|% 2,34
|
|DOHOL
|3,82
|314.744.345
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,30
|82.068.043
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,63
|156.462.236
|% 0,77
|
|HALKB
|5,67
|332.758.382
|% 2,53
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3908
|16,3978
|% 0,30
|
|Euro
|17,5975
|17,6191
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,6204
|20,7238
|% 0,36
|
|Frank
|17,0363
|17,1389
|% 0,35
|
|Riyal
|4,3565
|4,3783
|% 0,27
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|8,65
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,27
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45GEDIK
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 709, 659 adet işlem
-
11:44BAGFS
Yüzde 4.07 oranında artışla 18.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 123, 297 adet işlem
-
11:43XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 11, 320.00 milyon TL de
-
11:42HATEK
Yüzde 7.73 oranında artışla 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 651, 678 adet işlem
-
11:41BAGFS
Yüzde 4.34 oranında artışla 18.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102, 309 adet işlem