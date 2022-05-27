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***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.05.2022 09:38
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Özkan DÜZGÜN Muhasebe ve Vergi Müdürü 3128606390 ozkan.duzgun@vcimentos.com
Alper ERDEM Şirket Avukatı 3128606317 alper.erdem@vcimentos.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032857


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 17,60 3.450.390 % 10,00  
KNFRT 6,99 12.768.423 % 9,91  
LIDFA 10,00 3.731.140 % 9,77  
COSMO 9,85 22.655 % 9,44  
HATEK 20,90 13.350.749 % 7,73  
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11:30 Alış Satış %  
Dolar 16,3908 16,3978 % 0,30  
Euro 17,5975 17,6191 % 0,34  
Sterlin 20,6204 20,7238 % 0,36  
Frank 17,0363 17,1389 % 0,35  
Riyal 4,3565 4,3783 % 0,27  
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11:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.860 8,65  
Altın Gr. 980 980 7,28  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 22,24 22,27 0,24  
Gümüş Gr. 11,71 11,73 0,15  
B. Petrol 114 114 0,27  
Seans Raporu 11:30
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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