***YCK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
10.05.2022 11:45
***YCK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [YCK]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 11/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI YCKYapı Kredi Portföy Cihangir Serbest FonYapı Kredi Portföy PY Cihangir Serbest Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028200
BIST
12:582.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 22,48
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
12:5815,2494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1644
|Açılış
|: 15,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2496
En Düşük
15,0772
12:5816,1043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1632
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
12:58911,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 11,73
|Açılış
|: 911,00
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler12:58
|PKENT
|229,40
|66.191.277
|% 9,97
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|IMASM
|24,12
|15.980.417
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|23.975.944
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|25.859.903
|% 9,73
|
|SELVA
|15,82
|9.200.294
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,82
|45.156.185
|% -9,48
|
|GMTAS
|3,00
|17.167.655
|% -9,09
|
|KARSN
|5,11
|494.886.318
|% -6,41
|
|AKSGY
|2,17
|19.525.308
|% -6,06
|
|SISE
|19,68
|1.521.386.539
|% 2,18
|
|KRDMD
|16,49
|1.349.971.356
|% 0,98
|
|THYAO
|42,70
|1.289.256.477
|% 0,95
|
|EREGL
|34,22
|1.102.315.102
|% 2,09
|
|ASELS
|24,08
|951.319.523
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,81
|827.370.320
|% 4,85
|
|YKBNK
|4,86
|571.103.732
|% 0,00
|
|KARSN
|5,11
|494.886.318
|% -6,41
|
|KRDMD
|16,49
|1.349.971.356
|% 0,98
|
|DOHOL
|3,75
|306.409.885
|% 1,63
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2416
|15,2494
|% 1,09
|
|Euro
|16,0853
|16,1043
|% 1,02
|
|Sterlin
|18,6958
|18,7895
|% 0,82
|
|Frank
|15,2319
|15,3236
|% 0,75
|
|Riyal
|4,0505
|4,0708
|% 1,02
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|3,47
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,73
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|39,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|41,20
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,93
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,63
|