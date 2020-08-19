***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2020 yılı 6 Aylık ara dönem faaliyet raporu kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.SaygılarımızlaYDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870226BIST