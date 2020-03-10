***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 3.412.301 34.464.149 -2.639.468 -3.666.113 54.961.107 44.178.255 773.731.806 516.743.041 1.496.185.078 254.538.622 1.750.723.700Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-206.048 60.271.475 858.821 2.221.126.668 2.282.050.916 437.845.729 2.719.896.645Transferler516.743.041 -516.743.041Dönem Karı (Zararı)519.271.448 519.271.448 68.828.155 588.099.603Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-76.512.782 -76.512.782Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.737.776 -2.911.830 103.752.063 -5.085.062 103.578.009 103.578.009Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 3.412.301 37.201.925 -5.757.346 160.357.425 50.734.866 44.178.255 3.516.686.577 519.271.448 4.401.085.451 684.699.724 5.085.785.175Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 3.412.301 37.201.925 -5.757.346 160.357.425 50.734.866 44.178.255 3.516.686.577 519.271.448 4.401.085.451 684.699.724 5.085.785.175Transferler519.271.448 -519.271.448Dönem Karı (Zararı)2.220.883.757 2.220.883.757 400.878.810 2.621.762.567Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-49.082.553 -49.082.553Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-4.226.240Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.405.403 48.666.739 4.226.240 47.261.336 47.261.336Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 3.412.301 37.201.925 -7.162.749 209.024.164 46.508.626 44.178.255 4.040.184.265 2.220.883.757 6.669.230.544 1.036.495.981 7.705.726.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI118.969.573 -1.667.077.476Dönem Karı (Zararı)2.621.762.567 588.099.603Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.621.762.567 588.099.603Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.148.950.777 -1.064.779.711Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 232.325.730 183.426.655Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.740.631 66.046.717Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 5.740.631 66.046.717Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.848.717 11.304.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 4.456.178 618.532Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 20.392.539 10.686.450Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler318.633.529 1.116.329.446Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler316.002.205 1.119.826.799Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -2.531.169 -2.559.756Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 5.162.493 -937.597Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24 263.819.155 44.320.392Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-100.499.361 -184.568.301Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 -189.177.512Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -100.499.361 4.609.211Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -5.589.376 -7.921.996Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 582.991.910 937.510.570Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler22 -3.471.221.712 -3.231.228.176İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-353.842.217 -1.190.397.368Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -270.436.177 -206.911.821Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -32.574.084 154.329.654İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)65.614.968 192.252.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-98.189.052 -37.922.460Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -90.371.973 70.461.231İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.285.475 1.161.520İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-61.086.498 69.299.711Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 189.366.264 -471.598.162Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 24.483.711 -159.256.683Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 970.648.877 -461.907.106İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)957.126.410 -345.873.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.522.467 -116.033.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 591.441 -5.182.583Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler22 -688.927.098 -278.308.556Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-688.927.098 -278.308.556Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 91.555.474 71.460.044İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)104.695.286 16.167.641İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-13.139.812 55.292.403Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -168.796.699 29.367.176İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21 -379.381.953 67.149.438Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17.648.115 22.506.170Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-397.030.068 44.643.268Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları118.969.573 -1.667.077.476YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-122.449.007 -74.951.985Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri55.377.885 53.633.523Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14,15 55.377.885 53.208.316Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri425.207Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -177.826.892 -82.346.692Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-103.300.781 -73.494.438Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-74.526.111 -8.852.254Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 16.550.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -62.788.816FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI136.008.674 2.098.176.609Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 3.044.018.860 3.739.270.592Kredilerden Nakit Girişleri3.044.018.860 3.739.270.592Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.908.010.186 -1.641.093.983Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.902.670.186 -1.516.093.983İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-5.340.000 -125.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)132.529.240 356.147.148Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi41.208.709 105.220.409NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)173.737.949 461.367.557DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 895.603.136 434.235.579DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.069.341.085 895.603.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.069.341.085 895.603.136Finansal Yatırımlar5 705.978.458 435.542.281Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri664.824.332 398.631.917Diğer Finansal Yatırımlar41.154.126 36.910.364Ticari Alacaklar8 851.052.730 855.477.089İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar393.948.885 459.563.853İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar457.103.845 395.913.236Diğer Alacaklar9 178.012.559 109.591.762İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar36.780.972 7.579.997İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar141.231.587 102.011.765Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar22 1.198.871.814 506.675.060Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları1.198.871.814 506.675.060İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar23 549.120.298 467.342.695Türev Araçlar7 5.008.445Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5.008.445Stoklar10 1.236.784.904 1.426.151.168Peşin Ödenmiş Giderler11 575.147.974 524.136.533Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 132.524.446 174.719.673Diğer Dönen Varlıklar21 99.132.230 72.468.204İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar99.132.230 72.468.204ARA TOPLAM6.600.974.943 5.467.707.601TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.600.974.943 5.467.707.601DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 48.187.703 26.236.527İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar48.187.703 26.236.527İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar23 10.610.614.216 7.307.590.783Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 16.083.643 10.494.267Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 465.257.781 431.468.800Maddi Duran Varlıklar14 202.553.568 171.293.187Arazi ve Arsalar16.625.000 16.625.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.672.851 1.227.480Binalar30.383.601 31.381.840Tesis, Makine ve Cihazlar51.669.016 47.203.753Taşıtlar10.293.771 11.606.860Mobilya ve Demirbaşlar65.906.100 30.493.682Yapılmakta Olan Yatırımlar4.778.065 3.027.020Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar21.186.150 29.677.627Diğer Maddi Duran Varlıklar39.014 49.925Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 4.324.421.625 4.082.586.063Şerefiye16 29.500.000 29.500.000İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar15 4.195.161.471 3.983.480.352Diğer Haklar62.104.358 26.718.847Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 37.655.796 42.886.864Peşin Ödenmiş Giderler11 117.638.696 193.133.848İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler117.638.696 193.133.848Diğer Duran Varlıklar21 24.449.688 26.566.602İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar24.449.688 26.566.602TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.809.206.920 12.249.370.077TOPLAM VARLIKLAR22.410.181.863 17.717.077.678KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 449.341.330 272.537.588İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar449.341.330 272.537.588Banka Kredileri77.997.000 225.703.196Kiralama İşlemlerinden Borçlar32.566.755 37.235.954İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları338.758.521 9.553.236Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19.054 45.202Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 698.948.305 570.785.337İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları698.948.305 570.785.337Banka Kredileri698.948.305 570.785.337Ticari Borçlar8 1.746.040.500 913.903.275İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.288.492.907 331.366.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar457.547.593 582.536.778Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 9.295.864 8.704.423Diğer Borçlar9 192.307.236 110.966.516İlişkili Taraflara Diğer Borçlar129.674.368 24.979.082İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar62.632.868 85.987.434Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler22 38.410.648 35.140.992Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri38.410.648 35.140.992Türev Araçlar7 24.361.143 231.477.853Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar24.361.143 231.477.853Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 46.166.159 49.319.260İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)46.166.159 49.319.260Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 4.568.942 2.065.983Kısa Vadeli Karşılıklar18 44.663.520 24.270.981Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar44.663.520 24.270.981Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 30.293.885 25.823.757İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler30.293.885 25.823.757ARA TOPLAM3.284.397.532 2.244.995.965TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.284.397.532 2.244.995.965UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 6.913.913.144 6.568.760.889İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.913.913.144 6.568.760.889Banka Kredileri6.376.022.043 5.462.675.791Kiralama İşlemlerinden Borçlar347.891.101 581.085.098İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları190.000.000 525.000.000Ticari Borçlar8 2.734.821.597 2.591.147.452İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.734.821.597 2.591.147.452Diğer Borçlar9 150.269.279 140.054.525İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar150.269.279 140.054.525Türev Araçlar7 262.506.866 146.654.832Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar262.506.866 146.654.832Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 243.416.497 411.996.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)243.416.497 411.996.505Uzun Vadeli Karşılıklar19 9.762.415 5.306.237Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.762.415 5.306.237Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 1.105.368.008 522.376.098TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.420.057.806 10.386.296.538TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.704.455.338 12.631.292.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24 6.669.230.544 4.401.085.451Ödenmiş Sermaye75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.412.301 3.412.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.039.176 31.444.579Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.039.176 31.444.579Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)37.201.925 37.201.925Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.162.749 -5.757.346Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)255.532.790 211.092.291Yabancı Para Çevrim Farkları209.024.164 160.357.425Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)46.508.626 50.734.866Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.178.255 44.178.255Yasal Yedekler44.178.255 44.178.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.040.184.265 3.516.686.577Net Dönem Karı veya Zararı2.220.883.757 519.271.448Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.036.495.981 684.699.724TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.705.726.525 5.085.785.175TOPLAM KAYNAKLAR22.410.181.863 17.717.077.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 3.546.145.269 3.530.207.226Satışların Maliyeti25 -2.674.915.041 -2.612.255.468TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)871.230.228 917.951.758BRÜT KAR (ZARAR)871.230.228 917.951.758Genel Yönetim Giderleri26 -43.421.323 -51.355.824Pazarlama Giderleri26 -7.767.523 -5.309.589Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 47.605.890 27.655.652Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -126.074.816 -222.902.094ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)741.572.456 666.039.903Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 10.254.494 199.158.640Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31 -2.990.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 5.639.881 8.022.236FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)757.466.831 870.230.779Finansman Gelirleri32 4.000.263.390 2.579.162.180Finansman Giderleri33 -1.469.082.032 -2.551.919.255SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.288.648.189 897.473.704Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-666.885.622 -309.374.101Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -11.070.904 -37.764.136Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -655.814.718 -271.609.965SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.621.762.567 588.099.603DÖNEM KARI (ZARARI)2.621.762.567 588.099.603Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar400.878.810 68.828.155Ana Ortaklık Payları2.220.883.757 519.271.448Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.405.403 -174.054Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.076.153Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -1.687.357 -3.754.600Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 281.954 504.393Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar44.440.499 99.525.822Yabancı Para Çevrim Farkları48.666.739 103.752.063Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)24 48.666.739 103.752.063Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.226.240 -4.226.241Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)24 -4.226.240 -4.226.241DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.035.096 99.351.768TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.664.797.663 687.451.371Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar400.878.810 68.828.155Ana Ortaklık Payları2.263.918.853 618.623.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826675BIST