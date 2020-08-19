***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 3.412.301 37.201.925 -5.551.298 -13.674.539 50.734.866 44.178.255 3.361.972.225 431.620.695 3.984.894.430 637.501.779 4.622.396.209Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler23.779.676 45.864.828 -2.414.920 67.229.584 67.229.584Diğer Düzeltmeler-449.515 -5.955.562 -6.405.077 -6.405.077Transferler464.194 431.156.501 -431.620.695 0 0Dönem Karı (Zararı)989.869.264 989.869.264 124.747.530 1.114.616.794Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-49.082.553 -49.082.553Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-2.113.120 2.113.120 0 0Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 3.412.301 37.201.925 -6.000.813 -19.630.101 48.621.746 44.642.449 3.841.106.674 987.454.344 5.035.588.201 713.166.756 5.748.754.957Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 3.412.301 37.201.925 -7.162.749 232.803.840 46.508.626 44.178.255 4.086.049.093 2.219.314.059 6.737.305.350 1.035.650.759 7.772.956.109Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.150.122 2.218.163.937 -2.219.314.059 0 0 0Diğer Düzeltmeler-472.266 94.298.131 93.825.865 0 93.825.865Dönem Karı (Zararı)-77.127.172 -77.127.172 -101.653.008 -178.780.180Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 4.845.222 4.845.222Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-2.113.120 2.113.120 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)304.900 304.900 304.900Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 3.412.301 37.201.925 -7.635.015 327.101.971 44.395.506 45.328.377 6.306.631.050 -77.127.172 6.754.308.943 938.842.973 7.693.151.916Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI82.474.753 12.239.763Dönem Karı (Zararı)-178.780.180 1.134.906.414Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-178.780.180 1.134.906.414Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-440.682.486 -1.423.262.284Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 135.294.897 114.049.729Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler996.658 1.346.339Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 996.658 1.346.339Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.307.469 5.027.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -599.363 69.819Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.906.832 4.958.069Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler97.980.170 3.500.729Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 98.933.282 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -4.282.425 -702.231Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 3.329.313 4.202.960Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24 59.415.795 452.565.470Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler105.234.593 -20.086.636Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 105.234.593 -20.086.636Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-77.765 -5.254.804İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 -77.765 -5.254.804Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 88.764.013 276.421.686Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler22 -929.598.316 -2.250.832.685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler701.937.419 300.595.633Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 19.643.730 -155.612.350Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -10.057.237 64.360.447İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-105.594.561 -109.068.899İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)95.537.324 173.429.346Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -11.386.454 -111.998.386İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.429.958 -26.779.830İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.043.504 -85.218.556Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -83.811.870 -45.058.286Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -52.197.707 41.336.470Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 668.811.620 516.810.769İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)305.537.452 654.659.611İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)363.274.168 -137.848.842Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 4.944.542 3.651.219Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 2.068.028 558.909İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-13.116.952 -2.744.139İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15.184.980 3.303.048Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 96.228.103 -1.886.184İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21 67.694.664 -11.566.975Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-45.650.245 59.863.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)113.344.909 -71.430.389Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları82.474.753 12.239.763YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI13-14-15 -41.760.709 -38.968.154Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.138.911 13.623.162Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.138.911 13.166.959Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 456.203Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-53.899.620 -17.758.225Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-51.011.309 -17.214.353Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.888.311 -543.872Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -34.833.091FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6-7 240.637.440 101.655.634Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.292.170.957 649.524.156Kredilerden Nakit Girişleri2.292.170.957 649.524.156Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.051.533.517 -547.868.522Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.836.863.517 -547.868.522İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-214.670.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)281.351.484 74.927.243Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi24 41.208.709 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)322.560.193 74.927.243DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.069.341.085 895.603.132DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.391.901.278 970.530.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.391.901.278 1.069.341.085Finansal Yatırımlar5 686.334.734 705.978.464Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri645.263.802 664.824.338Diğer Finansal Yatırımlar41.070.932 41.154.126Ticari Alacaklar8 864.388.988 851.052.730İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar499.536.700 393.948.885İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar364.852.288 457.103.845Diğer Alacaklar9 219.555.106 178.012.559İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar51.210.933 36.780.972İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar168.344.173 141.231.587Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar22 1.684.994.247 1.198.871.814Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları1.684.994.247 1.198.871.814İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar23 925.251.153 575.147.974Türev Araçlar7 8.646.789 5.008.445Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8.646.789 5.008.445Stoklar10 1.320.596.774 1.236.784.904Peşin Ödenmiş Giderler11 624.785.367 549.120.298İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler624.785.367 549.120.298Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 122.765.790 132.524.446Diğer Dönen Varlıklar21 139.009.591 99.132.230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar139.009.591 99.132.230ARA TOPLAM7.988.229.817 6.600.974.949TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.988.229.817 6.600.974.949DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 18.031.613 48.187.703İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.031.613 48.187.703İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar23 10.677.757.746 10.610.614.216Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 16.161.408 16.083.643Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 465.257.781 465.257.781Maddi Duran Varlıklar14 221.204.173 202.553.562Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar19.308.977 21.186.150Diğer Maddi Duran Varlıklar201.895.196 181.367.412Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.880.412.722 4.324.421.632Şerefiye16 29.500.000 29.500.000İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar15 4.746.531.439 4.195.161.471Diğer Haklar15 104.381.283 99.760.161Peşin Ödenmiş Giderler11 120.205.753 117.638.696İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler120.205.753 117.638.696Diğer Duran Varlıklar39.981.228 24.449.688İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar21 39.981.228 24.449.688TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.439.012.424 15.809.206.921TOPLAM VARLIKLAR24.427.242.241 22.410.181.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 536.327.325 449.341.330İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar536.327.325 449.341.330Banka Kredileri403.363.454 110.582.809İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları132.963.871 338.758.521Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.081.444.768 698.948.305İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.081.444.768 698.948.305Banka Kredileri1.081.444.768 698.948.305Ticari Borçlar8 2.025.045.426 1.805.454.459İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.599.326.770 1.293.789.318İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar425.718.656 511.665.141Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 14.240.406 9.295.864Diğer Borçlar9 161.922.743 187.010.825İlişkili Taraflara Diğer Borçlar111.261.005 124.377.957İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar50.661.738 62.632.868Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler22 38.209.150 38.410.648Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri38.209.150 38.410.648Türev Araçlar7 33.052.777 24.361.143Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar33.052.777 24.361.143Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 58.121.262 46.166.153İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)58.121.262 46.166.153Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 9.614.403 4.568.942Kısa Vadeli Karşılıklar18 46.570.352 44.663.520Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar46.570.352 44.663.520Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 35.490.946 30.293.885İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler35.490.946 30.293.885ARA TOPLAM4.040.039.558 3.338.515.074TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.040.039.558 3.338.515.074UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 7.552.384.356 6.913.913.144İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.552.384.356 6.913.913.144Banka Kredileri7.372.394.356 6.723.913.144İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları179.990.000 190.000.000Ticari Borçlar8 3.047.062.259 2.594.512.281İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.047.062.259 2.594.512.281Diğer Borçlar9 177.425.389 150.269.279İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar177.425.389 150.269.279Türev Araçlar7 364.801.289 262.506.866Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar364.801.289 262.506.866Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 330.120.204 243.416.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)330.120.204 243.416.497Uzun Vadeli Karşılıklar19 9.163.058 9.762.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.163.058 9.762.421Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 1.213.094.212 1.124.330.199TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.694.050.767 11.298.710.687TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.734.090.325 14.637.225.761ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24 6.754.308.943 6.737.305.350Ödenmiş Sermaye75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.412.301 3.412.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29.566.910 30.039.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29.566.910 30.039.176Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)37.201.925 37.201.925Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-7.635.015 -7.162.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)371.497.477 279.312.466Yabancı Para Çevrim Farkları327.101.971 232.803.840Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)44.395.506 46.508.626Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler45.328.377 44.178.255Yasal Yedekler45.328.377 44.178.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.306.631.050 4.086.049.093Net Dönem Karı veya Zararı-77.127.172 2.219.314.059Kontrol Gücü Olmayan Paylar938.842.973 1.035.650.759TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.693.151.916 7.772.956.109TOPLAM KAYNAKLAR24.427.242.241 22.410.181.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 1.278.691.752 1.381.714.237Satışların Maliyeti25 -987.828.196 -1.023.853.220TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)290.863.556 357.861.017BRÜT KAR (ZARAR)290.863.556 357.861.017Genel Yönetim Giderleri26 -22.785.466 -21.159.088Pazarlama Giderleri26 -15.133.114 -5.230.079Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 638.370.228 1.940.931.929Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -78.581.544 -50.820.477ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)812.733.660 2.221.583.302Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 6.903.948 4.086.731Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar89.294 5.318.809FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)819.726.902 2.230.988.842Finansman Gelirleri31 269.543.485 135.991.464Finansman Giderleri32 -1.149.054.840 -838.219.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-59.784.453 1.528.760.453Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-118.995.727 -393.854.039Dönem Vergi (Gideri) Geliri-9.831.773 -1.400.604Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-109.163.954 -392.453.435SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-178.780.180 1.134.906.414DÖNEM KARI (ZARARI)-178.780.180 1.134.906.414Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-101.653.008 132.253.466Ana Ortaklık Payları-77.127.172 1.002.652.948Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-174.054 56.271Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.076.153 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.754.600 147.924Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler504.393 -91.653Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi504.393 -91.653Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar99.525.822 44.724.868Yabancı Para Çevrim Farkları103.752.063 46.837.988Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)103.752.063 46.837.988Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.226.241 -2.113.120Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-4.226.241 -2.113.120DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)99.351.768 44.781.139TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-79.428.412 1.179.687.553Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-101.653.008 132.253.466Ana Ortaklık Payları22.224.596 1.047.434.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870225BIST