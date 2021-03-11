***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 3.412.301 37.201.925 -5.757.346 160.357.425 50.734.866 44.178.255 3.516.686.577 519.271.448 4.401.085.451 684.699.724 5.085.785.175Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler22.841.807 -38.800.418 150.690.414 -4.450.666 130.281.137 -845.222 129.435.915Diğer Düzeltmeler-1.405.403 48.666.739 47.261.336 47.261.336Transferler519.271.448 -519.271.448 0Dönem Karı (Zararı)2.220.883.757 2.220.883.757 400.878.810 2.621.762.567Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-49.082.553 -49.082.553Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-4.226.240 4.226.240Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 3.412.301 37.201.925 -7.162.749 231.865.971 7.708.208 44.178.255 4.190.874.679 2.216.433.091 6.799.511.681 1.035.650.759 7.835.162.440Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 3.412.301 37.201.925 -7.162.749 231.865.971 7.708.208 44.178.255 4.190.874.679 2.216.433.091 6.799.511.681 1.035.650.759 7.835.162.440Diğer Düzeltmeler-932.497 159.553.523 -65.911.858 92.708.898 92.708.898Transferler4.230.669 2.216.433.091 -2.216.433.091Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.230.669 4.230.669Dönem Karı (Zararı)762.693.050 762.693.050 186.552.712 949.245.762Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış4.845.222 4.845.222Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-858.821 858.821Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 3.412.301 37.201.925 -8.095.246 391.419.224 6.849.387 48.408.924 6.342.254.733 762.693.050 7.659.144.298 1.227.048.693 8.886.192.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-674.941.909 118.969.585Dönem Karı (Zararı)949.245.762 2.616.466.679Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)949.245.762 2.616.466.679Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-586.376.452 -2.208.154.344Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 293.481.440 232.138.289Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.953.402 5.740.631Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 8.953.402 5.740.631Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36.427.053 24.848.723Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 634.667 4.456.184Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 35.792.386 20.392.539Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler618.302.149 318.633.529Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31 6.237.930Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 613.008.934 316.002.205Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri32 -3.271.133 -2.531.169Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri31 2.326.418 5.162.493Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24 1.326.398.864 370.443.473Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.211.565.941 -1.708.223.225Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-19.568.000Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.347.433.085 -1.568.923.445Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 155.435.144 -139.299.780Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-38.308.438 -5.589.376İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 -38.308.438 -5.589.376Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -208.287.935 539.747.770Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.411.777.046 -1.985.894.158İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.025.886.219 -289.342.750Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -217.190.030 -270.436.182Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -240.655.326 -31.488.464İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-139.893.677 67.889.481İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-100.761.649 -99.377.945Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 49.171.786 -90.371.154İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)17.521.440 -29.285.478İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31.650.346 -61.085.676Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -132.093.379 189.366.264Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -161.839.012 24.476.970Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.310.131.804 903.211.785İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)38.655.858 956.049.972İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.271.475.946 -52.838.187Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.827.567 591.441Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler22 -1.654.455.509 -688.927.098Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-1.654.455.509 -688.927.098Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -96.180.886 71.721.932İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-92.884.156 84.861.744İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.296.730 -13.139.812Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 219.494.637 -168.796.699İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-106.097.871 -228.691.545Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)21 -41.158.419 17.648.115Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)21 -64.939.452 -246.339.660Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-663.016.909 118.969.585Ödenen Temettüler-11.925.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-66.255.626 -122.449.007Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 28.555.094 55.377.885Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.831.169 55.377.885Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri723.925Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -94.810.720 -177.826.892Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-84.890.235 -103.300.781Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.920.485 -74.526.111FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.011.762.738 136.008.674Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 3.907.493.727 3.044.018.860Kredilerden Nakit Girişleri3.907.493.727 3.044.018.860Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.895.730.989 -2.908.010.186Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.576.080.989 -2.902.670.186İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-319.650.000 -5.340.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)270.565.203 132.529.252Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi35.161.536 41.208.709NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)305.726.739 173.737.961DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.069.341.097 895.603.136DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.375.067.836 1.069.341.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.375.067.836 1.069.341.097Finansal Yatırımlar5 923.168.493 705.978.463Ticari Alacaklar8 1.084.940.168 849.967.110İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 531.568.049 391.674.372İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 553.372.119 458.292.738Diğer Alacaklar9 142.527.154 178.011.740İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 19.159.535 36.780.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 123.367.619 141.230.765Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar2.822.767.911 1.198.871.814Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları22 2.822.767.911 1.198.871.814İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar23 1.164.167.213 549.120.298Türev Araçlar7 4.024.676 5.008.445Stoklar10 1.368.878.283 1.236.784.904Peşin Ödenmiş Giderler11 661.109.260 575.154.715Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 146.264.788 132.524.446Diğer Dönen Varlıklar21 209.018.882 99.132.230ARA TOPLAM9.901.934.664 6.599.895.262TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.901.934.664 6.599.895.262DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 34.500.503 48.187.703İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar15 11.408.140.876 10.610.614.217Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 54.392.081 16.083.643Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 484.825.781 465.257.781Maddi Duran Varlıklar14 225.586.440 202.554.381Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar14 17.003.002 21.186.150Diğer Maddi Duran Varlıklar14 208.583.438 181.368.231Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 16 5.553.780.656 4.324.421.632Şerefiye16 29.500.000 29.500.000İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar15 5.410.014.035 4.192.093.727Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 114.266.621 102.827.905Peşin Ödenmiş Giderler11 193.523.163 117.638.696Diğer Duran Varlıklar21 19.900.323 24.449.688TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.974.649.823 15.809.207.741TOPLAM VARLIKLAR27.876.584.487 22.409.103.003KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 92.214.652 449.341.330Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.661.744.781 698.948.305Ticari Borçlar8 2.354.494.395 1.818.912.712İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 1.326.072.327 1.287.416.469İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.028.422.068 531.496.243Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 13.123.431 9.295.864Diğer Borçlar9 80.382.487 172.473.694İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 16.956.670 109.840.826İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 63.425.817 62.632.868Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7.851.236 38.410.648Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri22 7.851.236 38.410.648Türev Araçlar7 46.309.496 24.361.143Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 139.103.146 46.166.153Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 5.512.877 4.568.942Kısa Vadeli Karşılıklar18 80.455.906 44.663.520Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 63.678.115 30.293.885ARA TOPLAM4.544.870.522 3.337.436.196TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.544.870.522 3.337.436.196UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 9.196.752.298 6.913.913.144Ticari Borçlar8 3.371.388.832 2.594.512.293Diğer Borçlar9 146.179.600 150.269.279Türev Araçlar7 413.006.159 262.506.865Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 453.961.064 243.416.497Uzun Vadeli Karşılıklar10.397.088 9.762.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 10.397.088 9.762.421Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 853.835.933 1.062.123.868TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.445.520.974 11.236.504.367TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.990.391.496 14.573.940.563ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.659.144.298 6.799.511.681Ödenmiş Sermaye75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.412.301 3.412.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29.106.679 30.039.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29.106.679 30.039.176Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)37.201.925 37.201.925Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.095.246 -7.162.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)398.268.611 239.574.179Yabancı Para Çevrim Farkları391.419.224 231.865.971Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)6.849.387 7.708.208Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.408.924 44.178.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.342.254.733 4.190.874.679Net Dönem Karı veya Zararı762.693.050 2.216.433.091Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.227.048.693 1.035.650.759TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.886.192.991 7.835.162.440TOPLAM KAYNAKLAR27.876.584.487 22.409.103.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 4.262.982.861 3.545.756.864Satışların Maliyeti25 -3.614.912.159 -2.668.362.414TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)648.070.702 877.394.450FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)648.070.702 877.394.450Genel Yönetim Giderleri26 -45.525.712 -49.581.226Pazarlama Giderleri26 -15.450.601 -7.767.523Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 2.118.468.201 3.533.232.460Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -179.907.350 -114.926.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.525.655.240 4.238.351.686Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 32.503.162 10.254.494Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 38.319.967 5.639.881FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.596.478.369 4.254.246.061Finansman Gelirleri31 552.456.930 507.298.588Finansman Giderleri32 -2.359.984.980 -1.473.761.387SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)788.950.319 3.287.783.262Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 160.295.443 -671.316.583Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.220.096 -11.070.904Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri165.515.539 -660.245.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)949.245.762 2.616.466.679DÖNEM KARI (ZARARI)949.245.762 2.616.466.679Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar186.552.712 400.033.588Ana Ortaklık Payları762.693.050 2.216.433.091Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.143.656 1.670.750Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.076.153 3.076.153Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.054.449 -1.687.357Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler121.952 281.954Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar158.694.432 44.440.499Yabancı Para Çevrim Farkları159.553.253 48.666.739Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-858.821 -4.226.240DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)160.838.088 46.111.249TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.110.083.850 2.662.577.928Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar186.552.712 400.033.588Ana Ortaklık Payları923.531.138 2.262.544.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917713BIST