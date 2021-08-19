***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 20:18
***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -7.162.749 232.803.840 46.508.626 44.178.255 4.086.049.093 2.219.314.059 6.737.305.350 1.035.650.759 7.772.956.109
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.150.122 -2.219.314.059 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-472.266 94.298.131 93.825.865 0 93.825.865
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.218.163.937 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-77.127.172 -77.127.172 -101.653.008 -178.780.180
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 4.845.222 4.845.222
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-2.113.120 2.113.120 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
304.900 304.900 304.900
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -7.635.015 94.298.131 44.395.506 45.328.377 6.306.631.050 -77.127.172 6.754.308.943 938.842.973 7.693.151.916
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -8.095.246 391.419.224 6.849.387 48.408.924 6.342.254.733 762.693.050 7.659.144.298 1.227.048.693 8.886.192.991
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
487.718.245 487.718.245 487.718.245
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-1.602.112 -120.890.293 160.411.609 37.919.204 37.919.204
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.250.411.295 -1.250.411.295 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
110.981.695 110.981.695 -55.883.636 55.098.059
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 47.963.944 47.963.944
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-429.410 429.410 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -9.697.358 270.528.931 6.419.977 48.408.924 7.753.507.047 110.981.695 8.295.763.442 1.219.129.001 9.514.892.443
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-398.164.593 82.474.753
Dönem Karı (Zararı)
55.098.059 -178.780.180
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
55.098.059 -178.780.180
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
551.685.128 -440.682.486
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 185.504.465 135.294.897
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.131.279 996.658
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 9.131.279 996.658
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.486.002 1.307.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.203.154 -599.363
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.282.848 1.906.832
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
457.590.019 97.980.170
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 145.268.100
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 316.819.857 98.933.282
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 -15.348.949 -4.282.425
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
31 10.851.011 3.329.313
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 391.749.158 59.415.795
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-729.586.122 105.234.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-30.498.538 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-791.146.514 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 92.058.930 105.234.593
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
32.137.001 -77.765
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 32.137.001 -77.765
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 254.637.100 88.764.013
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-55.963.774 -929.598.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-970.010.853 701.937.419
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -207.987.989 19.643.730
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.085.751.398 -10.057.237
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-953.794.481 -105.594.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-131.956.917 95.537.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -370.548.969 -11.386.454
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-338.759.951 -14.429.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.789.018 3.043.504
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -40.168.797 -83.811.870
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -497.570.760 -52.197.707
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -35.382.314 668.811.620
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.196.328.342 305.537.452
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.231.710.656 363.274.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.163.051 4.944.542
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
22 819.256.364 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
819.256.364 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 80.163.510 2.068.028
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
59.055.754 -13.116.952
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.107.756 15.184.980
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 402.718.184 96.228.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.901.735 67.694.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 -98.212.824 -45.650.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 60.311.089 113.344.909
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-363.227.666 82.474.753
Ödenen Temettüler
-34.936.927 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.812.967 -41.760.709
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 23.630.378 12.138.911
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.344.171 12.138.911
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
286.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -15.817.411 -53.899.620
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.152.704 -51.011.309
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.664.707 -2.888.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
187.176.917 240.637.440
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.697.509.471 2.292.170.957
Kredilerden Nakit Girişleri
1.697.509.471 2.292.170.957
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.510.332.554 -2.051.533.517
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.510.332.554 -1.836.863.517
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -214.670.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-203.174.709 281.351.484
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
35.161.536 41.208.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-168.013.173 322.560.193
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.375.067.836 1.069.341.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.207.054.663 1.391.901.278
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.207.054.663 1.375.067.836
Finansal Yatırımlar
5 1.131.153.982 923.168.493
Ticari Alacaklar
8 2.152.769.597 1.084.940.168
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.485.362.530 531.568.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
667.407.067 553.372.119
Diğer Alacaklar
9 491.551.462 142.527.154
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
357.822.152 19.159.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
133.729.310 123.367.619
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2.003.985.495 2.822.767.911
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
22 2.003.985.495 2.822.767.911
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
23 1.726.589.542 1.373.740.212
Türev Araçlar
983.769 4.024.676
Stoklar
10 1.409.047.080 1.368.878.283
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.159.560.863 661.109.260
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 230.364.106 146.264.788
Diğer Dönen Varlıklar
21 205.878.910 209.018.882
ARA TOPLAM
11.718.939.469 10.111.507.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.718.939.469 10.111.507.663
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 870.650
Diğer Alacaklar
9 56.025.164 34.500.503
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
23 13.404.323.965 13.700.611.396
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 22.255.080 54.392.081
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 454.327.243 484.825.781
Maddi Duran Varlıklar
14 213.514.071 225.586.440
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15.834.237 17.003.002
Diğer Maddi Duran Varlıklar
197.679.834 208.583.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 16 6.217.637.133 5.553.780.656
Şerefiye
16 29.500.000 29.500.000
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 6.069.006.262 5.410.014.035
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 119.130.871 114.266.621
Peşin Ödenmiş Giderler
11 192.642.320 193.523.163
Diğer Duran Varlıklar
21 37.153.801 19.900.323
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.598.749.427 20.267.120.343
TOPLAM VARLIKLAR
32.317.688.896 30.378.628.006
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 719.666.643 92.214.652
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.752.691.304 1.661.744.781
Ticari Borçlar
8 3.664.910.366 4.246.890.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.522.400.669 1.326.072.327
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.142.509.697 2.920.817.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 16.286.482 13.123.431
Diğer Borçlar
9 152.377.304 80.382.487
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
76.012.424 16.956.670
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
76.364.880 63.425.817
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
22 8.325.184 7.851.236
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
22 8.325.184 7.851.236
Türev Araçlar
7 39.777.830 46.309.496
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 659.669.691 139.103.146
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 13.581.563 5.512.877
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 84.738.754 80.455.906
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 107.350.308 63.678.115
ARA TOPLAM
8.219.375.429 6.437.266.236
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.219.375.429 6.437.266.236
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 8.614.253.847 9.196.752.298
Ticari Borçlar
8 3.917.723.031 3.371.388.832
Diğer Borçlar
9 154.348.293 146.179.600
Türev Araçlar
7 363.691.629 413.006.159
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 290.401.389 453.961.064
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.600.242 10.397.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 12.600.242 10.397.088
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 1.230.402.593 975.765.493
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.583.421.024 14.567.450.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.802.796.453 21.004.716.770
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.295.763.442 8.146.862.543
Ödenmiş Sermaye
75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.412.301 3.412.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.504.567 29.106.679
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.504.567 29.106.679
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
37.201.925 37.201.925
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.697.358 -8.095.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
276.948.908 398.268.611
Yabancı Para Çevrim Farkları
270.528.931 391.419.224
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.419.977 6.849.387
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.408.924 48.408.924
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.753.507.047 6.342.254.733
Net Dönem Karı veya Zararı
110.981.695 1.250.411.295
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.219.129.001 1.227.048.693
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.514.892.443 9.373.911.236
TOPLAM KAYNAKLAR
32.317.688.896 30.378.628.006
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 2.157.589.437 1.278.691.752
Satışların Maliyeti
25 -1.610.482.351 -987.828.196
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
547.107.086 290.863.556
BRÜT KAR (ZARAR)
547.107.086 290.863.556
Genel Yönetim Giderleri
26 -33.847.287 -22.785.466
Pazarlama Giderleri
26 -9.381.485 -15.133.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 737.744.179 638.370.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -75.316.868 -78.581.544
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.166.305.625 812.733.660
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 9.613.552 6.903.948
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 3.026.066 89.294
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.178.945.243 819.726.902
Finansman Gelirleri
31 372.592.608 269.543.485
Finansman Giderleri
32 -1.222.759.618 -1.149.054.840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
328.778.233 -59.784.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -273.680.174 -118.995.727
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.290.240 -9.831.773
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-266.389.934 -109.163.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.098.059 -178.780.180
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.098.059 -178.780.180
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-55.883.636 -101.653.008
Ana Ortaklık Payları
110.981.695 -77.127.172
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.474.041 -174.054
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.076.153 3.076.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.362.665 -3.754.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-239.447 504.393
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-121.319.703 99.525.822
Yabancı Para Çevrim Farkları
-120.890.293 103.752.063
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-429.410 -4.226.241
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-119.845.662 99.351.768
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.747.603 -79.428.412
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-55.883.636 -101.653.008
Ana Ortaklık Payları
-8.863.967 22.224.596
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959500
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