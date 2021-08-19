***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 3.412.301 37.201.925 -7.162.749 232.803.840 46.508.626 44.178.255 4.086.049.093 2.219.314.059 6.737.305.350 1.035.650.759 7.772.956.109Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.150.122 -2.219.314.059 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-472.266 94.298.131 93.825.865 0 93.825.865Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.218.163.937 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-77.127.172 -77.127.172 -101.653.008 -178.780.180Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 4.845.222 4.845.222Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-2.113.120 2.113.120 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)304.900 304.900 304.900Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 3.412.301 37.201.925 -7.635.015 94.298.131 44.395.506 45.328.377 6.306.631.050 -77.127.172 6.754.308.943 938.842.973 7.693.151.916Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 3.412.301 37.201.925 -8.095.246 391.419.224 6.849.387 48.408.924 6.342.254.733 762.693.050 7.659.144.298 1.227.048.693 8.886.192.991Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler487.718.245 487.718.245 487.718.245Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-1.602.112 -120.890.293 160.411.609 37.919.204 37.919.204Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.250.411.295 -1.250.411.295 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)110.981.695 110.981.695 -55.883.636 55.098.059Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 47.963.944 47.963.944Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-429.410 429.410 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 3.412.301 37.201.925 -9.697.358 270.528.931 6.419.977 48.408.924 7.753.507.047 110.981.695 8.295.763.442 1.219.129.001 9.514.892.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-398.164.593 82.474.753Dönem Karı (Zararı)55.098.059 -178.780.180Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)55.098.059 -178.780.180Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler551.685.128 -440.682.486Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 185.504.465 135.294.897Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.131.279 996.658Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 9.131.279 996.658Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.486.002 1.307.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 2.203.154 -599.363Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 4.282.848 1.906.832Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler457.590.019 97.980.170Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31 145.268.100Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 316.819.857 98.933.282Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri32 -15.348.949 -4.282.425Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri31 10.851.011 3.329.313Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24 391.749.158 59.415.795Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-729.586.122 105.234.593Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-30.498.538 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-791.146.514 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 92.058.930 105.234.593Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler32.137.001 -77.765İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 32.137.001 -77.765Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 254.637.100 88.764.013Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-55.963.774 -929.598.316İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-970.010.853 701.937.419Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -207.987.989 19.643.730Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.085.751.398 -10.057.237İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-953.794.481 -105.594.561İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-131.956.917 95.537.324Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -370.548.969 -11.386.454İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-338.759.951 -14.429.958İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-31.789.018 3.043.504Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -40.168.797 -83.811.870Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -497.570.760 -52.197.707Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -35.382.314 668.811.620İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.196.328.342 305.537.452İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.231.710.656 363.274.168Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.163.051 4.944.542Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler22 819.256.364 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)819.256.364 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 80.163.510 2.068.028İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)59.055.754 -13.116.952İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21.107.756 15.184.980Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 402.718.184 96.228.103İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.901.735 67.694.664Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)21 -98.212.824 -45.650.245Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)21 60.311.089 113.344.909Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-363.227.666 82.474.753Ödenen Temettüler-34.936.927 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.812.967 -41.760.709Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 23.630.378 12.138.911Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.344.171 12.138.911Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri286.207Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -15.817.411 -53.899.620Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.152.704 -51.011.309Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.664.707 -2.888.311FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI187.176.917 240.637.440Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.697.509.471 2.292.170.957Kredilerden Nakit Girişleri1.697.509.471 2.292.170.957Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.510.332.554 -2.051.533.517Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.510.332.554 -1.836.863.517İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -214.670.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-203.174.709 281.351.484Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi35.161.536 41.208.709NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-168.013.173 322.560.193DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.375.067.836 1.069.341.085DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.207.054.663 1.391.901.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.207.054.663 1.375.067.836Finansal Yatırımlar5 1.131.153.982 923.168.493Ticari Alacaklar8 2.152.769.597 1.084.940.168İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.485.362.530 531.568.049İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar667.407.067 553.372.119Diğer Alacaklar9 491.551.462 142.527.154İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar357.822.152 19.159.535İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar133.729.310 123.367.619Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar2.003.985.495 2.822.767.911Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları22 2.003.985.495 2.822.767.911İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar23 1.726.589.542 1.373.740.212Türev Araçlar983.769 4.024.676Stoklar10 1.409.047.080 1.368.878.283Peşin Ödenmiş Giderler11 1.159.560.863 661.109.260Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 230.364.106 146.264.788Diğer Dönen Varlıklar21 205.878.910 209.018.882ARA TOPLAM11.718.939.469 10.111.507.663TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.718.939.469 10.111.507.663DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 870.650Diğer Alacaklar9 56.025.164 34.500.503İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar23 13.404.323.965 13.700.611.396Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 22.255.080 54.392.081Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 454.327.243 484.825.781Maddi Duran Varlıklar14 213.514.071 225.586.440Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar15.834.237 17.003.002Diğer Maddi Duran Varlıklar197.679.834 208.583.438Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 16 6.217.637.133 5.553.780.656Şerefiye16 29.500.000 29.500.000İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar15 6.069.006.262 5.410.014.035Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 119.130.871 114.266.621Peşin Ödenmiş Giderler11 192.642.320 193.523.163Diğer Duran Varlıklar21 37.153.801 19.900.323TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.598.749.427 20.267.120.343TOPLAM VARLIKLAR32.317.688.896 30.378.628.006KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 719.666.643 92.214.652Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.752.691.304 1.661.744.781Ticari Borçlar8 3.664.910.366 4.246.890.109İlişkili Taraflara Ticari Borçlar2.522.400.669 1.326.072.327İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.142.509.697 2.920.817.782Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 16.286.482 13.123.431Diğer Borçlar9 152.377.304 80.382.487İlişkili Taraflara Diğer Borçlar76.012.424 16.956.670İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar76.364.880 63.425.817Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler22 8.325.184 7.851.236Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri22 8.325.184 7.851.236Türev Araçlar7 39.777.830 46.309.496Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 659.669.691 139.103.146Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 13.581.563 5.512.877Kısa Vadeli Karşılıklar18 84.738.754 80.455.906Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 107.350.308 63.678.115ARA TOPLAM8.219.375.429 6.437.266.236TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.219.375.429 6.437.266.236UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 8.614.253.847 9.196.752.298Ticari Borçlar8 3.917.723.031 3.371.388.832Diğer Borçlar9 154.348.293 146.179.600Türev Araçlar7 363.691.629 413.006.159Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 290.401.389 453.961.064Uzun Vadeli Karşılıklar12.600.242 10.397.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 12.600.242 10.397.088Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 1.230.402.593 975.765.493TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.583.421.024 14.567.450.534TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.802.796.453 21.004.716.770ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.295.763.442 8.146.862.543Ödenmiş Sermaye75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.412.301 3.412.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.504.567 29.106.679Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.504.567 29.106.679Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)37.201.925 37.201.925Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.697.358 -8.095.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)276.948.908 398.268.611Yabancı Para Çevrim Farkları270.528.931 391.419.224Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)6.419.977 6.849.387Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.408.924 48.408.924Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.753.507.047 6.342.254.733Net Dönem Karı veya Zararı110.981.695 1.250.411.295Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.219.129.001 1.227.048.693TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.514.892.443 9.373.911.236TOPLAM KAYNAKLAR32.317.688.896 30.378.628.006Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 2.157.589.437 1.278.691.752Satışların Maliyeti25 -1.610.482.351 -987.828.196TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)547.107.086 290.863.556BRÜT KAR (ZARAR)547.107.086 290.863.556Genel Yönetim Giderleri26 -33.847.287 -22.785.466Pazarlama Giderleri26 -9.381.485 -15.133.114Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 737.744.179 638.370.228Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -75.316.868 -78.581.544ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.166.305.625 812.733.660Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 9.613.552 6.903.948Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 3.026.066 89.294FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.178.945.243 819.726.902Finansman Gelirleri31 372.592.608 269.543.485Finansman Giderleri32 -1.222.759.618 -1.149.054.840SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)328.778.233 -59.784.453Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -273.680.174 -118.995.727Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.290.240 -9.831.773Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-266.389.934 -109.163.954SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)55.098.059 -178.780.180DÖNEM KARI (ZARARI)55.098.059 -178.780.180Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-55.883.636 -101.653.008Ana Ortaklık Payları110.981.695 -77.127.172Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.474.041 -174.054Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.076.153 3.076.153Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.362.665 -3.754.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-239.447 504.393Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-121.319.703 99.525.822Yabancı Para Çevrim Farkları-120.890.293 103.752.063Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-429.410 -4.226.241DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-119.845.662 99.351.768TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-64.747.603 -79.428.412Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-55.883.636 -101.653.008Ana Ortaklık Payları-8.863.967 22.224.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959500BIST