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***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

11.08.2020 20:14
GÜNCEL HABERLER



***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
10/08/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
10/08/2020
Saati
11:00
Adresi
Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi N 112/1 Çankaya/ANKARA
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10/08/2020 Tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan "Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi N 112/1 Çankaya/ANKARA" adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 75.000.000-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 73.437.500,-TL olan payların asaleten, 1.562.500,-TL payın ise vekâleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece TTK'nin 416'ncı maddesi gereği bütün payların sahiplerinin hazır bulunduğunun ve aralarından hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Sn. Cüneyt ARSLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1) Toplantı Sn. Cüneyt Arslan tarafından açıldı. Yoklama yapıldı. Tüm pay sahiplerinin toplantıda temsil edildiği görüldü. Genel Kurul Toplantı başkanlığına Sn. Cüneyt Arslan ve tutanak yazmanlığına Sn. Ömer Faruk Sert'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığının yetkilendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 3) Gündemin 3. maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporu okunup müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı. 4) Gündemin 4. maddesi gereğince 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve konsolide finansal tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu) okundu. Finansal tablolar müzakere edildikten sonra oy birliği ile onaylandı. 5) Gündemin 5. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin Genel Kurula katılan ve kanunen oylamaya iştirak eden diğer pay sahiplerince oybirliği ile ibralarına karar verildi. 6) Gündemin 6.maddesi gereğince 2019 yılına ilişkin kâr dağıtım politikası müzakere edildi. 2019 yılı için kâr dağıtılmamasına, oybirliği ile karar veridi. 7) Gündemin 7. maddesi gereğince şirketin bağımsız denetiminin 2020 hesap döneminde "Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (A Member Firm of HLB International)" tarafından yapılması sözlü olarak önerildi ve oybirliği ile kabul edildi. 8) Gündemin 8. maddesi gereğince istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Erdin yerine geçmek üzere Veysel Tekin'in selefinin süresini tamamlaması için Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması oybirliği ile onaylandı. 9) Gündemin 9. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerine verilen huzur hakkının 2020 yılı sonuna kadar geçen yıl ile aynı miktarda devam etmesi oybirliği ile kabul edildi. 10) Gündemin 10. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağına ilişkin olarak izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 11) Dilekler ve temenniler faslında söz isteyen bulunmadı, Alınan kararlara itiraz eden olmadığından toplantı başkanınca toplantıya, saat 12.00'de son verildi. 10.08.2020 ANKARA
Genel Kurul Tescil Tarihi
10/08/2020
Açıklamalar

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 
'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10/08/2020 Tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan "Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi N 112/1 Çankaya/ANKARA" adresinde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868195


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