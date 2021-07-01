***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/06/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih30/06/2021Saati10:00AdresiKızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N9 A Blok 900 Çankaya/ANKARAGündemŞirketimiz, YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi?nin Yönetim Kurulu 22.06.2021 tarihinde şirket merkezinde yaptığı toplantıda Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30.06.2021 tarihinde saat 10:00?da şirket merkez adresimiz olan Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N9 A Blok 900 Çankaya/ANKARA adresinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 416?ncı maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. GÜNDEM MADDELERİ 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2-Genel Kurul toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, 3-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4-2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve Konsolide Finansal tabloların ( Bilanço, Gelir Tablosu Hesapları, Nakit Akım Tablosu, Öz sermaye Değişim Tablosu) okunması müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 Yılı faaliyetlerinin ibrasının onaylanması, 6- 2020 Yılına ilişkin Şirketin? ?Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi, 7-Türk Ticaret Kanunu?nun 394. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması, 8-Yeni Yönetim Kurulu seçilmesi temsil ilzam yetkilendirilmesi 9-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 10-Türk ticaret Kanunu gereğince 2021 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçilmesi ve onaylanması, 11-TTK 396?ncı madde hükmüne göre Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağına ilişkin olarak izin verilmesi. 12-Dilek ve temennilerin sunulması, Kapanış,Alınan Kararlar / Görüşülen KonularYDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi?nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.06.2021 Tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan ?Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N9 A Blok 900 Çankaya/ANKARA? adresinde, Türk Ticaret Kanunu?nun 416.maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 75.000.000-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 73.437.500,-TL olan payların asaleten, 1.562.500,-TL payın ise vekâleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece TTK?nin 416?ncı maddesi gereği bütün payların sahiplerinin hazır bulunduğunun ve aralarından hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Sn. Cüneyt ARSLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1) Toplantı Sn. Cüneyt Arslan tarafından açıldı. Yoklama yapıldı. Tüm pay sahiplerinin toplantıda temsil edildiği görüldü. Genel Kurul Toplantı başkanlığına Sn. Cüneyt Arslan ve tutanak yazmanlığına Sn. Ömer Faruk Sert?in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2)Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığının yetkilendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 3)Gündemin 3. maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporu okunup müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı. 4)Gündemin 4. maddesi gereğince 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve konsolide finansal tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu) okundu. Finansal tablolar müzakere edildikten sonra oy birliği ile onaylandı. 5)Gündemin 5. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin Genel Kurula katılan ve kanunen oylamaya iştirak eden diğer pay sahiplerince oybirliği ile ibralarına karar verildi. 6)Gündemin 6.maddesi gereğince 2020 yılına ilişkin kâr dağıtım politikası müzakere edildi. 2020 yılı için kâr dağıtılmamasına, oybirliği ile karar veridi. 7)Gündemin 7. maddesi gereğince, 01.07.2021?den itibaren geçerli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu?nun 394. Maddesi uyarınca Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı?na aylık net 100.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili?ne aylık net 100.000 TL, Yabancı Uyruklu Yönetim Kurulu Üyeleri?ne aylık net 40.000 TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri?ne aylık net 6.000 TL tutarında huzur hakkı ücreti ödenmesine ve her aya ilişkin huzur hakkı ödemelerinin izleyen ayın en geç 10. işgünü itibariyle ilgili kişilere ödenmesine, Şirket muhasebe ve personel birimlerinin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 8)Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulunda 30.06.2022 Tarihine kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulunun yeniden seçilmesi ve yetkilendirilmesi için oylama yapıldı. Hüseyin Arslan, Cüneyt Arslan, Veysel Tekin, Ahmet Hamdi Güvenç?in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, Mehmet Barca, Hamdi Pınar ve Michael Raymon Keith Davey?in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi, oy birliği ile kabul edildi. 9)Gündemin 9. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK?nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilecekleri oybirliği ile kabul edildi. 10)Gündemin 10. maddesi gereğince, şirketin bağımsız denetiminin 2021 hesap döneminde ?Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (A Member Firm of HLB International)? tarafından yapılması sözlü olarak önerildi ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağına ilişkin olarak izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 11)TTK 396?ncı madde hükmüne göre Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağına ilişkin olarak izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 12)Dilekler ve temenniler faslında söz isteyen bulunmadı, Alınan kararlara itiraz eden olmadığından toplantı başkanınca toplantıya, saat 11.00?de son verildi. 30.06.2021 ANKARAGenel Kurul Tescil Tarihi30/06/2021AçıklamalarYDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.06.2021 Tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan "Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N9 A Blok 900 Çankaya/ANKARA" adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945419BIST