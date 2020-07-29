***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Rating (İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.) tarafından yapılan kredi derecelendirme çalışması sonucunda Şirketimizin kredi notu*Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu : TR AA+*Kısa Vadeli Kredi Derecelendirme Notu : TR A1*Görünümü ise "Durağan"olarak teyit edilmiştir.*TR AA+ : Güçlü kredi kalitesini ifade eder.*TR A1 : En güçlü borç ödeme kabiliyetini ifade eder.*Notlara artı (+) ve eksi (-) işaretleri ilave edilerek kendi grupları içinde nisbi kredi değerliliklerini göstermek için kullanılabilir.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.SaygılarımızlaYDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863382BIST